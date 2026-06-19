Češi v akci, sobota 20. 6. Plíškovou čeká česká bitva o finále! Nastoupí i famózní Nosková

DNES, 20:00
Aktuality 10
Karolína Plíšková a Marie Bouzková svedou české derby v semifinále v Nottinghamu. O finálovou účast bude bojovat také rozjetá Linda Nosková v Berlíně. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková vyzve v semifinále krajanku Marii Bouzkovou (© OSCAR DEL POZO / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 19. 6.čtvrtek 18. 6. | středa 17. 6. | úterý 16. 6. | pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.

 

Rozjetá Nosková o finále

Linda Nosková se prezentuje na trávě v Berlíně famózní formou. Poslední česká naděje v německé metropoli deklasovala Renatu Zarazúaovou, Diane Parryovou i bývalou světovou dvojku Paulu Badosaovou a žádné z těchto soupeřek nepovolila víc než pět gamů.

V takové fazóně má rozhodně příležitost postoupit v sobotu do finále. Navíc bude mít v semifinále nenasazenou soupeřku Alexandru Ealaovou. Filipínka je však rovněž rozjetá a půjde do utkání se skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.

Jeden vzájemný souboj už se uskutečnil. A to letos v osmifinále na tisícovce v Indian Wells, kde Nosková vládla poměrem 6:2, 6:0. Ealaová má na profesionální tour hrozivou bilanci 1:12 s Češkami. Uspěla jen v posledním takovém zápase nedávno ve finále na trávě v Birminghamu proti Nikole Bartůňkové.

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Ealaová (Fil.)

• Čtyřhra - semifinále •
17:00 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)

 

Plíšková vyzve v semifinále Bouzkovou

V Nottinghamu máme jistotu, že v nedělním finále bude o titul bojovat česká hráčka. Semifinálové derby totiž zajistily Karolína Plíšková a Marie Bouzková. Šance jsou velmi vyrovnané a ani jedna z Češek nebude favoritkou.

Zatímco Plíšková dotáhla oba předchozí starty v Nottinghamu až do finále a v roce 2016 získala titul, Bouzková je v semifinále na trávě poprvé v kariéře. Plíšková, která se letos po dlouhé pauze vrátila na hlavní okruh, je v semifinále na hlavní tour po dvou letech. Právě od předloňského finále v tomto dějišti.

Ve vzájemné bilanci má navrch 2:1 Plíšková. Bývalá světová jednička vyhrála poslední souboj na US Open 2022 a z vítězství se radovala také v Brisbane 2019. Mezitím na antuce v Madridu 2022 uspěla Bouzková.

 

WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Plíšková (ČR)Bouzková (4-ČR)

 

WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Viďmanová (3-ČR) – Yeonwoo Ku (Korea)

 

ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | L. Petruželová (ČR) – Siegová (3-USA)

 

ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Bayerlová/Voraceková (2-ČR/Něm.) – Hoedtová/Nagyová (1-Niz./Maď.)

 

ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | A. Kovačková (6-ČR) – Steurová (4-Něm.)
10:00 | Paštiková (7-ČR) – Bosiová (2-Arg.)

• Čtyřhra - finále •
12:30 | Suchá/Wawrzkiewiczová (ČR/Pol.) – Steurová/Szabóová (1-Něm./Rum.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | Hejtmánková (ČR) – Mettrauxová (2-Švýc.)

 

J100 HAAG (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | Navrátilová (ČR) – Aguilarová (3-Šp.)

• Čtyřhra chlapci - finále •
12:30 | Kjellberg/Ladman (1-Švéd./ČR) – Escarda/Velázquez (2-Šp.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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Vlk-v-trave
19.06.2026 21:32
Wimbledon - Dalibor Svrcina si zahraje primo v MD. Nahradi tak Opelku, ktery odstoupil - asi jak videl jak amici do 10 min. prolomili australsky zelezobeton, tak si rekl, ze mozna by bylo lepsi zustat doma na play off. :-)

Je to jiz 8 hrac, ktery odstoupil.
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Vlk-v-trave
19.06.2026 21:37
Neni uz mezi nahradniky Damm.

Takze nize aktualni poradi cekatelu, pokud jeste nekdo odstoupi.

1. Wong
2. Comesana
3. Basivasvili
4. Garin

Tak jeste 2... :-) A Franta je tam.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
19.06.2026 21:53
Takže když někdo neznámý Wongovi zlomí nohu, tak víme, kdo to byl!
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Vlk-v-trave
19.06.2026 22:11
Rafa Jodar musi odstoupit z Eastbourne, stale leci brisaky a pokracuje rekonvalescenci ve Spanelsku... je uz jasne, ze pokud se ho podari vubec pripravit na Wimbledon, aby byl fyzicky fit, bude to bez jakekoliv pripravy. Zatim tak odehral v kariere na trave 4 zapasy, v roce 2024.
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Diabolique
19.06.2026 21:26
Nikola bude popularni po celem svete. Potvrzeno, ze ve Wimbledonu bude hrat ctyrhru, zase s Alex Ealou. A tu miluje cely treti svet.
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tommr
19.06.2026 22:30
tak snad se jim povede o něco líp než v tom Birminghamu ...
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Diabolique
19.06.2026 22:36
Bohuzel ... nejsou to specialistky ... ale je super ze se kamaradi, vidim na forech po celem svete jak dnes lidi fandili Nikole jenom proto, ze je spoluhracka "jejich" oblibenkyne ...
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pantera1
19.06.2026 20:57
Patikova oblíbená imaginárná fajčiarka Kája .
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tommr
19.06.2026 20:50
Už je venku los Bad Homburgu:
Karolína Muchová má v prvním kole volnej los a ve druhým by mohla hrát s Venus Williams (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Linda Nosková bude v prvním kole hrát s nějakou kvalifikantkou a v případným druhým by jí měla čekat Kalinskaya (pokud ta přejde přes kvalifikantku) ...
Katka Siniaková bude v prvním kole hrát se Samsonovou a v případným druhým se Svitolinou ...
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Tomas_Smid_fan
19.06.2026 21:09
přes rozjeté kvalifikantky to je vždycky záludný...
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