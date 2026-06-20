Skvělá Bouzková smetla Plíškovou a je ve finále! Bývalá světová jednička doplatila na chyby
Plíšková – Bouzková 4:6, 1:6
Šance před začátkem českého derby byly naprosto vyrovnané a favoritkou nebyla Plíšková ani Bouzková. Obě aktérky v úvodu zápasu snadno vyřešily stav 30:30 na podání. První brejkbol přišel ve čtvrtém gamu, kdy Plíšková nedokázala zareagovat na agresivní prohoz Bouzkové. Úspěšnější z českých tenistek si ovšem s hrozbou díky aktivní hře poradila a srovnala na 2:2.
Zatímco Bouzková byla nadále na vlastním servisu naprosto neprůstřelná, ovšem o něco aktivnější, ale také mnohem víc chybující, Plíšková se dostala do dalších problémů v osmé hře. A to i kvůli podceněné smeči u sítě. Bouzkové nabídla v maratonském gamu celkem čtyři šance na brejk a na tu poslední už odpověď nenašla.
Bouzková tak měla za stavu 5:3 možnost set uzavřít na podání. Po chybách se však dostala do manka 0:30 a Plíšková si poté svou agresivitou zajistila první dva brejkboly v utkání. Ani jednu příležitost ovšem neproměnila. Plíšková se ovšem nenechala rozhodit, sehrála dva naprosto vynikající body po sobě a brejkem se vrátila zpět do hry o úvodní sadu.
Místo srovnání skóre přišel další brejk. A Plíšková ho krajance Bouzkové doslova darovala. Lacinými chybami ji pustila do vedení 30:0, pak se neubránila a na světě byly dva setboly v řadě pro mladší z Češek. První hrozbu Plíšková zažehnala, ale pak zkazila forhend a Bouzková po 53 minutách mohla slavit.
Plíšková příliš chybovala i na začátku druhého dějství, ale zatím držela s Bouzkovou krok. Ve čtvrtém gamu však nabídla další brejkbol, který Bouzková po skvělé obraně využila výborným prohozem z bekhendu.
Bouzková byla od začátku zápasu jistější od základní čáry i na servisu a s přehledem brejk potvrdila. Za stavu 6:4, 4:1 tak byla mladší z českých tenistek velmi blízko k vítězství a Plíšková jen marně hledala recept, jak vynikající obranu krajanky prolomit.
Rozhozená Plíšková už ve zbytku zápasu vůbec nedokázala vzdorovat. Po dalších chybách dovolila stále solidní Bouzkové brejk na 5:1 a úřadující šampionka Livesport Prague Open následně české derby s přehledem uzavřela.
Plíšková se dostala do semifinále poprvé po vleklém zranění kotníku a přesně po dvou letech. Právě od vystoupení v Nottinghamu, kde oba předchozí starty dotáhla až do finále a v roce 2016 tady získala titul. Semifinálová účast jí stačí na upevnění pozice v TOP 100 žebříčku, v živém pořadí se momentálně nachází na 74. pozici.
Naopak Bouzková hrála své vůbec první semifinále na travnatých kurtech. Jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále v Birminghamu 2021 a ve Wimbledonu 2022. S Plíškovou srovnala vzájemnou bilanci na 2:2 a i čtvrtý zápas v tomto týdnu vyhrála bez ztráty setu.
V neděli bude mít možnost zkompletovat sbírku trofejí ze všech tří povrchů. Dvojnásobná šampionka domácího Livesport Prague Open letos kralovala na antuce v Bogotě a o celkově čtvrtý titul bude usilovat proti Emmě Navarrové.
Komentáře
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omezit přísun kalorií ...
Ale i přes to že pořádně nakynula je pořád hodně dobrá a tak jí považuju ve finále za jasnou favoritku ...
Snad bude Marie úspěšnější než Bára minulý týden. Soupeřka ve finále bude těžká, ale třeba Marie překvapí, hraje tento týden slušný tenis.
Karolíně se proti Českám v poslední době moc nedaří. Potíže měla i v prvním kole s Bejlek ...
Doufám že Marii zbylo ještě dost sil na finále ve kterém jí bude čekat těžká soupeřka ať už to bude Golubic nebo Navarro ...