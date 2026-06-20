Skvělá Bouzková smetla Plíškovou a je ve finále! Bývalá světová jednička doplatila na chyby

DNES, 13:57
Aktuality 52
WTA NOTTINGHAM - České derby v semifinále na travnatém turnaji WTA v Nottinghamu jasně ovládla Marie Bouzková. Mladší z českých tenistek byla mnohem jistější od základní čáry i na servisu a bývalou světovou jedničku a šampionku ročníku 2016 Karolínu Plíškovou přehrála snadno 6:4, 6:1.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Bouzková Marie
Marie Bouzková ovládla derby s Karolínou Plíškovou (© NATHAN STIRK / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Plíšková – Bouzková 4:6, 1:6

Šance před začátkem českého derby byly naprosto vyrovnané a favoritkou nebyla Plíšková ani Bouzková. Obě aktérky v úvodu zápasu snadno vyřešily stav 30:30 na podání. První brejkbol přišel ve čtvrtém gamu, kdy Plíšková nedokázala zareagovat na agresivní prohoz Bouzkové. Úspěšnější z českých tenistek si ovšem s hrozbou díky aktivní hře poradila a srovnala na 2:2.

Zatímco Bouzková byla nadále na vlastním servisu naprosto neprůstřelná, ovšem o něco aktivnější, ale také mnohem víc chybující, Plíšková se dostala do dalších problémů v osmé hře. A to i kvůli podceněné smeči u sítě. Bouzkové nabídla v maratonském gamu celkem čtyři šance na brejk a na tu poslední už odpověď nenašla.

Bouzková tak měla za stavu 5:3 možnost set uzavřít na podání. Po chybách se však dostala do manka 0:30 a Plíšková si poté svou agresivitou zajistila první dva brejkboly v utkání. Ani jednu příležitost ovšem neproměnila. Plíšková se ovšem nenechala rozhodit, sehrála dva naprosto vynikající body po sobě a brejkem se vrátila zpět do hry o úvodní sadu.

Místo srovnání skóre přišel další brejk. A Plíšková ho krajance Bouzkové doslova darovala. Lacinými chybami ji pustila do vedení 30:0, pak se neubránila a na světě byly dva setboly v řadě pro mladší z Češek. První hrozbu Plíšková zažehnala, ale pak zkazila forhend a Bouzková po 53 minutách mohla slavit.

Plíšková příliš chybovala i na začátku druhého dějství, ale zatím držela s Bouzkovou krok. Ve čtvrtém gamu však nabídla další brejkbol, který Bouzková po skvělé obraně využila výborným prohozem z bekhendu.

Bouzková byla od začátku zápasu jistější od základní čáry i na servisu a s přehledem brejk potvrdila. Za stavu 6:4, 4:1 tak byla mladší z českých tenistek velmi blízko k vítězství a Plíšková jen marně hledala recept, jak vynikající obranu krajanky prolomit.

Rozhozená Plíšková už ve zbytku zápasu vůbec nedokázala vzdorovat. Po dalších chybách dovolila stále solidní Bouzkové brejk na 5:1 a úřadující šampionka Livesport Prague Open následně české derby s přehledem uzavřela.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková se dostala do semifinále poprvé po vleklém zranění kotníku a přesně po dvou letech. Právě od vystoupení v Nottinghamu, kde oba předchozí starty dotáhla až do finále a v roce 2016 tady získala titul. Semifinálová účast jí stačí na upevnění pozice v TOP 100 žebříčku, v živém pořadí se momentálně nachází na 74. pozici.

Naopak Bouzková hrála své vůbec první semifinále na travnatých kurtech. Jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále v Birminghamu 2021 a ve Wimbledonu 2022. S Plíškovou srovnala vzájemnou bilanci na 2:2 a i čtvrtý zápas v tomto týdnu vyhrála bez ztráty setu.

V neděli bude mít možnost zkompletovat sbírku trofejí ze všech tří povrchů. Dvojnásobná šampionka domácího Livesport Prague Open letos kralovala na antuce v Bogotě a o celkově čtvrtý titul bude usilovat proti Emmě Navarrové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

52
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Salamander134-
20.06.2026 17:06
Pliskova se v zapase s Bouzkovou zranila a odhlasila se z Eastbourne....
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tommr
20.06.2026 17:08
to by vysvětlovalo ten slabej výkon ve druhým setu ...
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com
20.06.2026 17:09
a za vsechno muze Bouzkova
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hanz
20.06.2026 17:09
Comí, už ses vybrečel v koutě?
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sojka1
20.06.2026 17:47
to by bylo hodne neprijemne..... a jakeho druhu to zraneni je? Na zapas jsem sice jen nahlizela, ale niceho jsem si nevsimla a predevsim komentator nic nezminoval.....
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hanz
20.06.2026 18:09
Říká se tom LENORA, sojko...
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tenisman1233
20.06.2026 16:41
Další kánar pro Sabalenku,Pegula ii dorazila ve 3.setu poté co nezvládla TB ,bylo tak rychlé aniž bych si všiml,že vůbec začali.
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jih
20.06.2026 16:43
Měla pustit TB a bylo by to krátké a bez ostudy. Ale přeju jí to, jedničce.
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horska.kraslice
20.06.2026 16:33
Tak Marii čeká Navarro. Samozřejmě budu přát titul Marii a budu jí fandit, ale pokud to nedotáhne, tak Navarro mi nebude vadit. Navarro je mi sympatická a je mi jí docela líto, že takhle rapidně a mohutně změnila hmotnostní kategorii, řekla bych možná nějaký zdravotní problém?, a přeji jí, ať to zvládá.
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aape
20.06.2026 16:48
To se překvapivě zrovna americkým tenistkám stává... asi užívají podobnou medicínu
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tommr
20.06.2026 17:16
Navarro v březnu/dubnu nikde nehrála ze zdravotních důvodů a asi při tom zapomněla
omezit přísun kalorií ...
Ale i přes to že pořádně nakynula je pořád hodně dobrá a tak jí považuju ve finále za jasnou favoritku ...
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horska.kraslice
20.06.2026 17:29
To, že tak rychle přibrala, není podle mne (jen) dietetickou chybou. Spíš vidím souvislost s druhem zdravotní indispozice. Hádám nějaká hormonální porucha nebo něco podobného. (Kolik tenistek občas pauzíruje a nepřiberou, navíc za pouhých pár týdnů....).
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hanz
20.06.2026 16:27
Otravná vracečka Holubice OUT... tak holt si dá Jahůdka SUMO zápas...
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bardunek666
20.06.2026 14:55
Marušce moc gratuluji. Vyhrát mohla jen jedna, škoda že se nesetkaly až ve finále.
Snad bude Marie úspěšnější než Bára minulý týden. Soupeřka ve finále bude těžká, ale třeba Marie překvapí, hraje tento týden slušný tenis.
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sojka1
20.06.2026 14:51
slusny zapas dobre urovne, nijak vasnivi, ale sportovne uznali divaci a prekvapive v hojnem poctu, po zapase hezky vyprovazeli Kaju, pozorne vyslechli Marusku.... Kaja se v zaveru nakrkla (score uteklo a Maruska v jejich ocich zdrzovala - ona rychle mluvi a rychle by rada i hrala, no hlavne s tim zadne strafy a rucnicky) :-) favoritku jsem nemela, takze za me spokojenost a doufam, ze To MaryBou dotahne...... :-)
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sojka1
20.06.2026 14:54
jeste modni okenko: libily se mi obe..... :-))
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The_Punisher
20.06.2026 14:19
Gratulace Marušce :) že by poprve v kariéře vyhrála dva turnaje v jednom roce? Budu ji držet palce
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lars
20.06.2026 14:18
LL turnaj . na tomto turnaji hralo 6 LL . Neni to nejaky rekord ?
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tommr
20.06.2026 14:14
zasloužená výhra Marie. Dneska byla ve všem lepší než nepřesvědčivá Karolína ... smile
Karolíně se proti Českám v poslední době moc nedaří. Potíže měla i v prvním kole s Bejlek ...
Doufám že Marii zbylo ještě dost sil na finále ve kterém jí bude čekat těžká soupeřka ať už to bude Golubic nebo Navarro ...
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Otmar
20.06.2026 14:13
No, je třeba uznat, že zejména ve 2. setu si Marie povodila Karo parádně a je mi celkem jedno proč. Mně se to líbilo. Finále bude problém, možná bych radši Navarro...ale nechám to na Marii.
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Holahej
20.06.2026 14:10
Marie vyhrála, tak fajn.
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Alien
20.06.2026 14:10
A je to! Super Marie, velká gratulka!
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tenisman1233
20.06.2026 14:05
Tak to je dvojice roku,v Bad Hamburku bude hrát čtyřhru Venus W. se Sašou Ealou.
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chlebavevaju
20.06.2026 13:59
Karčo. Ve finále Barkovová, která dostane bídu od Golubic, dopadlo to nejhůř jak mohlo.
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aape
20.06.2026 14:01
Po shlédnutí 2. setu mám dojem, že to Karča odchodila/vypustila...
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hanz
20.06.2026 14:02
Nebo vod vobtloustlý Naváro
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hanz
20.06.2026 13:38
Jsem zvědav, který z dvojice COMÍK a MISA bude sedět v koutě a bulet...
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A211
20.06.2026 13:36
Marie Boušková super oblečení jen tak dál
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SpacialRecognition
20.06.2026 13:36
škoda, vypadá to, že Maria "vždyť ona krvácí!" Bouzková vyhraje. Jednou si jí karma za tu špinavost proti Kato v deblu najde.
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tenisman1233
20.06.2026 13:48
Marie už si toho si tímto incidentem vytrvalá dost,jinak tehdy rozhodl supervize a šlo o velmi přísné rozhodnutí,Maruška rozhodně to nedělala se zlým úmyslem..
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Babolet
20.06.2026 14:00
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aape
20.06.2026 14:02
ty máš dost
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falcon_heavy
20.06.2026 14:13
Jakou špinavost? Porušila Kato pravidla? Porušila. Dostala za to trest podle pravidel? Dostala. Vina je jen a pouze na straně Kato.
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chlebavevaju
20.06.2026 14:16
Marie si v ten moment řekla - odpouštět je lidské, milovat je božské, ale já NEJSEM BŮH! A šup, rychle to nabonzovat u umpire.
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chlebavevaju
20.06.2026 14:17
*chybovat je lidské, odpouštět je božské i když občas i milovat je božské
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com
20.06.2026 13:32
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com
20.06.2026 13:25
nedopodávala smilesmile
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subaru
20.06.2026 13:20
Strašná machrovinka Karolíny a je tu brejk. Maruška má výhodu že nikdy nedá dlouhý aut, protože tam nedostřelí.
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hanz
20.06.2026 13:38
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jir6
20.06.2026 13:00
Zatím moc hezké výměny od obou a moc hezky zaplněné tribuny
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jir6
20.06.2026 12:30
Nevíte někdo, proč Marušku s Kájou pořád posouvají?
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 12:31
Někdo tvrdí, že tam bylo 12:30 start, ale já viděl včera pozdě večer 12:00 našeho času. Je tam trochu zataženo, tak možná vlhkost trávy. Každopádně už nastupují, tak snad bude vše ok.
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jir6
20.06.2026 12:41
Děkuji
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com
20.06.2026 12:48
komu fandis? Z osobniho hlediska
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 12:51
Nikomu, jsem rád, že máme Češku ve finále. Líbilo by se mi, kdyby už tohle bylo finále
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hanz
20.06.2026 14:06
Mně taky, protože tohle zas vypadá na prohraný finále...
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chlebavevaju
20.06.2026 12:17
Vlastenka Karča zLoun udolá vlastizrádkyni Marii Barkovovou.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 12:56
tak to se moc nepovedlo
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A211
20.06.2026 13:35
To se vůbec nepovedlo , ať se příště lépe daří ????
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Georgino
20.06.2026 13:14
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com
20.06.2026 13:26
smile Finka Bouzková
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com
20.06.2026 12:06
smile Karolína smile
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