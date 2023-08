Jak Djokovič dobyl Cincinnati: Hladká jízda zakončená superbitvou a překonáním Lendla

Po cestě do finále Masters v Ohiu neztratil Djokovič ani set a jediný, kdo favorita alespoň trochu kousal, byl v semifinále Alexander Zverev. Ani on se ovšem se Srbem nemohl měřit, to může aktuálně jen jediný hráč – světová jednička a o 16 let mladší Carlos Alcaraz. Je nepochybně dobře, že v době, kdy Roger Federer ukončil kariéru a Rafael Nadal je na zdravotní pauze, existuje na mužském okruhu další velká rivalita. Srb a Španěl se už rok střídají na postu prvního hráče světa a v každém dalším vzájemném zápase svádějí stále těsnější a těsnější bitvy.

Superduel o titul trval v Cincinnati maratonské 3 hodiny a 49 minut a obě hvězdy se přetahovaly o každý míček. Oba byli chvíli dole a za chvíli zpět nahoře, kromě soupeře se zejména v první polovině utkání rvali i s tropickými podmínkami, které se po ženském finále ještě zhoršily. Djokovič si dokonce musel vzít i prášky na nevolnost, nakonec v něm ale zbylo o trochu tenisového kouzla víc. V tie-breaku druhého setu odvrátil jediný Alcarazův mečbol a sám vše ukončil na pátý pokus ve zkrácené hře třetí sady.

Při ceremoniálu na kurtu bylo patrné, jak velký respekt mezi oběma hráči panuje. Zejména vítěz smeknul před mladým Španělem klobouk. "Panejo, ty se nikdy nevzdáváš. Ježíšikriste," povzdechl si na oko Djokovič a vysloužil si od diváků i od Alcaraze hlasitý smích. "Já to na tobě obdivuju, ale někdy bych si fakt přál, abys mě nechal odehrát si pár bodů v klidu," dodal Srb v ruce s trofejí, která pro něj opět znamenala několik zápisů do historie v důležitých i nepodstatných statistikách.

Klíčové momenty

Djokovič – Monfils 6:3, 6:2

Další rekord Djokoviče, ze kterého ostřílený Francouz určitě neskáče radostí. Potkávají se spolu na té nejvyšší úrovni 18 let a ani v osmifinále v Cincinnati Gaël Monfils srbského rivala nedokázal překvapit a padl s ním na okruhu ATP po 19. v řadě. Djokovič má nyní na kontě nejvíce výher bez porážky ve vzájemných zápasech s jediným hráčem, čímž překonal rekord Rafaela Nadala, který drží proti Richardu Gasquetovi bilanci 18:0.

Djokovič – Zverev 7:6, 7:5

Zverev mořil Djokoviče v semifinále více než dvě hodiny, a přestože nakonec musel sklonit hlavu, na rozdíl od předchozích protivníků srbského tenisty alespoň důstojně vzdoroval. Jenže poté, co ve druhé sadě Djokovičovi sebral podání a srovnal na 5:5, ztratil vedení 30:0 a nakonec i podruhé v zápase servis, načež světová dvojka utkání uzavřela.

Djokovič – Alcaraz 5:7, 7:6, 7:6

"Myslím, že takových zápasů jsem v životě moc neodehrál," shrnul Djokovič do jedné věty své pocity z utkání, které světová média neváhala označit za okamžitou klasiku. Deset her se muselo hrát přes shodu, Djokovič čtyřikrát prohrál servis, zatímco Alcaraz třikrát. Skoro totožná čísla měli oba rivalové i v ostatních statistikách, Alcaraz se vymykal jen jedenácti esy oproti Djokovičovým dvěma a předvedl i více winnerů (42:28). Srb nakonec v šíleném třetím dějství, které se táhlo hodinu a 39 minut, prostě mírně převážil váhy na svou stranu. Možná hrálo roli, že se mu povedlo lépe zahrát proti Alcarazovu druhému servisu.

Důležitá čísla

95

Titul v Cincinnati byl pro Djokoviče rekordní 39. trofejí z Masters a celkově už 95. titulem na turnajích ATP. V historických tabulkách se tak Srb dostal na bronzovou příčku před Ivana Lendla. Více turnajových vavřínů mají jen Roger Federer (103) a Jimmy Connors (109). Ostravského rodáka Djokovič předčil i v počtu vyhraných utkání, kterých už nasbíral 1069, tedy o jedno více než Lendl a také Rafael Nadal. Pyšní se ohromující bilancí 1069:211. Dostal se i do sdíleného čela statistik vítězných zápasů proti světovým jedničkám na tvrdém povrchu – on a Argentinec Juan Martín del Potro to dokázali shodně desetkrát.

5

Alcaraz se nedal zadarmo a ve 20 letech znovu ukázal obrovskou psychickou odolnost. Djokovič na uzavření strhujícího finálového zápasu potřeboval pět mečbolů, tři ze čtyř ve třetím setu za stavů 5:3 a 5:4 pro Srba totiž Alcaraz odvrátil heroickými winnery z obtížných pozic a vynutil si tie-break.

22

Tolik fiftýnů uhrál Djokovič ve finále proti Alcarazovi na síti, celkem se do středu kurtu vydal 33krát. Pro srovnání v předchozích čtyřech duelech na turnaji hrál Djokovič na síti dohromady 38krát a získal 25 míčků.

1069 - Novak Djokovic now has 1069 wins in the ATP, the Serbian is only behind Jimmy Connors (1274) and Roger Federer (1251). Breaking. #CincyTennis | @CincyTennis @atptour pic.twitter.com/6JKCXynV8X — OptaAce (@OptaAce) August 21, 2023

Srbský tenista vládne mužskému tenisu dál a s každým dalším triumfem ukazuje, že tenisový apetit neztrácí a stále má sobě i světu co dokazovat. Výhra v Cincinnati ho přiblížila na 20 bodů ke světovému trůnu, na který se vrátí, pokud za týden ve Flushing Meadows projde přes první kolo. Pro hráče jeho kalibru se to zdá být hračka, koneckonců Djokovič na americkém grandslamu takhle brzy ještě nikdy nevypadl – i při svém debutu v roce 2005 dokráčel až do 3. kola.

Pro Djokoviče má letošní severoamerické turné ještě jeden rozměr – vrací se sem po více než roční odmlce, kdy v USA nemohl jako hráč nevakcinovaný proti Covidu-19 startovat. "Během svého života jsem si vypěstoval způsob myšlení – nedívám se na věci s lítostí. Takže ani nelituji toho, proč jsem tu dva roky nebyl. Jsem rád, že jsem zpátky," řekl Djokovič, který se na US Open pokusí zaútočit na čtvrtý titul. A třeba se ve finále znovu setká s Alcarazem.