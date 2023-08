Jak Pegulaová dobyla Montreal: Kamarádka z deblu, světová jednička, pak bezchybné finále

Na americké poměry hrála skoro doma a Canadian Open má ráda. Loni směrem do Toronta objížděla rodačka z Buffala jezero Ontario zleva, letos vyrazila do Montrealu letadlem, ale i tam se cítila jako v domovině. "Tohle je pro mou babičku, ona je z Montrealu. Doufám, že se dívá, myslím že bude nadšená, že jí odtud zdravím," usmála se do kamer, když přebírala trofej.

Trvalo 10 let, než v Kanadě zase vyhrála Američanka, naposledy se to podařilo v roce 2013 Sereně Williamsové. I když byste mohli namítat, že jí finálový zápas spadl do kapsy, neboť její soupeřka Ljudmila Samsonovová byla vysílená náročnou bitvou s Jelenou Rybakinovou, o formě Pegulaové nelze pochybovat.

"Cítím se skvěle. Tento rok mám znovu opravdu konzistentní výsledky. Byla jsem ve finále v Dauhá, minulý týden jsem hrála semifinále ve Washingtonu a byla tam i další čtvrtfinále," vyprávěla Pegulaová novinářům. "Propracovala jsem se k tomu. Porazila jsem Coco, porazila jsem Igu, to byly opravdu dvě těžké výhry po sobě. A dnes? Hrála jsem v podstatě bez chyb," dodala.

Klíčové momenty

Jessica Pegulaová – Julia Putincevová 6:4, 6:4

Pro Pegulaovou nebyl první zápas turnaje jednoduchý. Rozehraná tenistka z Kazachstánu, která sebejistě vyřadila Bernardu Peraovou, držela krok vždy až do posledních chvil jednotlivých setů. Postup do osmifinále vydřela Američanka až po proměnění čtvrtého mečbolu.

Jessica Pegulaová – Coco Gauffová 6:2, 5:7, 7:5

Nestává se často, že ve čtvrtfinále velkého turnaje potkáte svou deblovou parťačku. Pegulaová a Gauffová jsou kamarádky. Ale i soupeřky a tenhle duel byl sakra těžký a dlouhý. Od druhé sady naprosto vyrovnanou třísetovou bitvu rozhodla drobná slabost Gauffové v koncovce třetí sady. Jessica využila nabídnutý brejkbol a při následném servisu čistou hrou zápas zavřela.

Jessica Pegula & Coco Gauff share a hug at the net



These 2 have such a beautiful friendship



It can’t be easy to play your doubles partner



But you know they’re are always rooting for each other after the match



Friends.

Rivals.

Partners in crime.



pic.twitter.com/fms98tQlv0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 11, 2023

Jessica Pegulaová – Iga Šwiateková 6:2, 6:7(4), 6:4

Šílený zápas, který snad nemá obdoby. Turnajová jednička a čtyřka si v semifinále celkem 19 krát dokázaly vzít servis. O obraty nebyla nouze, ten klíčový si ale pro sebe vzala Američanka, která v rozhodující sadě otočila ze 2:4 na 6:4, když v posledních čtyřech gamech potupila chybující Polku na počet získaných výměn poměrem 16:3.

Důležitá čísla:

3

Triumf v Montrealu znamená pro Pegulaovou nejen třetí vyhraný turnaj kariéry, ale také návrat na třetí příčku rankingu WTA. Na třetí místo se Američanka také posunula v počtu vítězství v letošním roce, více mají jen Šwiateková a Sabalenková.

49

Jen tolik minut trvalo finále, Pegulaová zničila unavenou Samsonovou, pro kterou to byl druhý zápas dne, poměrem 6:1 a 6:0. Historie pamatuje jen jedno rychlejší finále na "tisícovce", to když před dvěma lety Šwiateková nepovolila Karolíně Plíškové ani jednu hru a slavila po 46 minutách.

49 - Jessica Pegula has won the Montréal's final in 49 minutes: excluding retirements, this was the quickest final in the WTA Tour since Iga Swiatek vs Karolina Pliskova in Rome 2021 (46 minutes). Expeditious.#OBN23 #NBO23 | @OBNmontreal @WTA_insider @WTA

Při pohledu na statistiky posledního roku Pegulaové se nabízí otázka, jak může skončit její vystoupení na grandslamovém US Open? Loni na hardu vyhrála turnaj v Guadalajaře, pod širým nebem na betonu byla letos v Dubaji i Miami v semifinále. Nyní opět na tvrdém povrchu pod otevřeným nebem triumfovala v Montrealu. "Když vyhrajete týden, jako je tento, chcete pokračovat dál, takže už se těším do Cincinnati," mluví o dalším týdnu na amerických hardech.

Tenisový svátek v New Yorku je ale přece jen trochu vzdálený. Z posledních sedmi grandslamů byla pětkrát ve čtvrtfinále. Dál se ale nikdy nedostala. Letos na ni ale bude Amerika sázet.