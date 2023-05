Jak Rybakinová dobyla Řím: Tři skreče, ale i skvělá statistiky prvního servisu

Římský turnaj znovu ukázal, že na něm mohou uspět i hráčky, které nejsou antukovými specialistkami, a že k vítězství vede mnohdy i agresivní tenis s razantním servisem. Čtyřikrát ve věčném městě vyhrála Serena Williamsová, dvakrát Elina Svitolinová a v roce 2019 Karolína Plíšková. Další z těch, které se dokázaly prosadit hlavně díky silnému prvnímu podání, je Rybakinová.

V průběhu turnaje svou klíčovou zbraň zdokonalovala. Zatímco v úvodním utkání s Jasmine Paoliniovou brala body po svém prvním podání jen v 63 % výměn, byl následně vidět postupný progres při výčtu dalších zápasů – Kalinská 68,8 %, Vondroušová 73,0 %, Šwiateková 74,1 %, Ostapenková 77,5 % a na konci to bylo výjimečných 91 % proti Anhelině Kalininové.

“Ke konci turnaje mi trenér říkal, že už dělám všechno správně, hraju dobře, a body ztrácím jen díky několika svým chybám. Takže to bylo o tom, abych se hlavně soustředila,” přiblížila rozmluvu s chorvatským koučem Stefanem Vukovem.

Lena made it to big finals in each surface, and if she wins she gonna be one of the few active player with big title on each surface.



Active WTA Players that won Big titles on each surface:



-Garbine Muguruza

-Simona Halep

-Petra Kvitova

-Venus Williams pic.twitter.com/R0ZdXSaRyc