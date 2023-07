Jak Siniaková v Bad Homburgu vyhrála slona. Oblíbené lázně ji znovu potěšily

Kateřina Siniaková (27) v sobotu zapsala do deníku svých úspěchů čtvrtý singlový triumf na okruhu WTA. Možná nejméně očekávaný, na trávě v Bad Homburgu totiž hrála jako nenasazená a po dlouhém období bez vítězství.

Zranění zápěstí odstavilo Kateřinu Siniakovou na několik týdnů mimo hru. Česká tenistka také od března čekala na vítězný zápas. Když se jí ale na oblíbeném turnaji v Bad Homburgu povedlo přehrát sedmou nasazenou Elisabettu Cocciarettovou, nastartovala parádní vítěznou šňůru.

Siniaková sbírá úspěchy hlavně ve čtyřhře, kde už získala 22 titulů včetně devíti grandslamových. A i když v deblu jí tráva svědčí, ve dvouhře se na ní turnajového triumfu dočkala až nyní.

Využila příležitost

V německém lázeňském městě severně od Frankfurtu se jí dařilo už před dvěma lety. Tehdy došla až do finále, kde ji zastavila domácí hvězda Angelique Kerberová. V průběhu turnaje ale Siniaková dokázala vyřadit i Jessiku Pegulaovou nebo Saru Sorribesovou. Loni ji po třísetové bitvě vystavila stopku Simona Halepová.

Letos měla Siniaková na cestě za triumfem o poznání jednodušší cestu. Nejkvalitnější hráčkou dle rankingu, se kterou se střetla, byla Ljudmila Samsonovová, patnáctá hráčka světa. A také to bylo vidět na vývoji zápasu. Právě tento jediný duel se natáhl do tří setů a v podstatě do dvou dnů.

Češka ale těžký úkol zvládla, poradila si i s dlouhými pauzami, kdy se čekalo na dobré počasí, a nakonec získala unikátní trofej v podobě odlitku slona. Zlí jazykové mohou tvrdit, že jí pomohlo odstoupení Igy Šwiatekové, která nenastoupila do semifinále a pustila do boje o titul Lucii Bronzettiovou.

Rodačka z Hradce Králové ale využila příležitost, kterých ve světovém tenise zrovna tolik nebývá. "Tenhle turnaj miluju, jsem opravdu šťastná, že jsem zpátky. Děkuji za tuhle nádhernou akci, užila jsem si tu každou minutu," děkovala při slavnostní ceremonii.

505 minut přípravy

Celkově strávila na trávě v Bad Homburgu v zápasech osm hodin a 25 minut, což jí zajisté kompenzovalo brzké vyřazení z turnaje v Berlíně, kde ji poslala ze hry světová sedmička Coco Gauffová.

Ač si na German Open zkusila čtyřhru s Markétou Vondroušovou a došly až do finále, na Wimbledonu se Siniaková opět vrátí ke své deblové partnerce Barboře Krejčíkové a jako první nasazené budou obhajovat loňské vítězství.

Nastoupí i do singlu, i když tam to pro ni bude vzhledem k brzkému pondělnímu startu hodně náročné. Soupeřkou jí sice bude čtyřiadvacátá nasazená Qinwen Zheng, Číňanka ale na trávě vyhrála jen dva ze sedmi zápasů a letos na ní prohrála všechny čtyři sety.