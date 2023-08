Jako v obýváku Snoop Dogga, reagoval Zverev. Kurt číslo 17 na US Open zahaluje odér marihuany

Kurt číslo 17 si mezi tenisty na US Open získal pověst drogového doupěte. Hráče při zápasech pronásleduje pronikavá vůně marihuany, jejíž zdroj zatím zůstává pro pořadatele záhadou. Někteří tenisté včetně wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové, která v úterý na sedmnáctce úspěšně vstoupila do turnaje, jsou přesvědčení, že typický, nezaměnitelný odér proniká na dvorec z přilehlého parku.

Držení a užití malého množství marihuany je v New Yorku od loňska legální a kouřit se smí všude tam, kde je obecně kouření povoleno. "Dneska jsem to taky cítila. Voní to hodně. Myslím, že to je jenom na sedmnácte. Ten kurt je hodně stranou, je skoro v parku. Myslím, že to sem jde odtamtud," řekla na tiskové konferenci aktuální česká jednička po výhře 6:3, 6:0 nad Korejkou Han Na-le.

Silný dojem zanechal marihuanový oblak i v olympijském šampionovi Němci Alexandru Zverevovi, jenž v úterý na kurtu zahajoval program. "Kurt číslo sedmnáct rozhodně voní jako obývák Snoop Dogga. Bože, je to úplně všude! Celý kurt je cítit trávou," prohlásil finalista turnaje z roku 2020.

Na výraznou vůni marihuany si už v pondělí po nečekaném vyřazení stěžovala Maria Sakkariová, porážku na to ale nesváděla. "Někdy cítíte jídlo, někdy cigarety a někdy trávu. Něco se prostě nedá ovlivnit, protože jsme v otevřeném prostoru. Za námi je park a lidi tam můžou dělat, co chtějí," konstatovala zklamaná Řekyně.

Třeba to pomůže se uvolnit

Kurt číslo 17 pro 2500 diváků, který byl v národním tenisovém centru Billie Jean Kingové otevřen v roce 2011, se nachází v jihozápadním koutě komplexu těsně vedle přilehlého Corona Parku. I podle člena ochranky turnaje Ricarda Rojase se právě z něj v poslední době line výrazný marihuanový opar, který se stal po legalizaci drogy nedílnou součástí New Yorku.

Nemyslí si ale, že by hráče při zápasech čichání marihuany nějak ovlivnilo. "Je to teď všude. Nedá se před tím uniknout. Musíte si na to zvyknout," řekl Rojas a pro hráče má jasné doporučení. "Zkuste to. Třeba vám to pomůže uvolnit se."