Je vždycky super začínat rok vítězstvím. Lehečka opět odjede z Austrálie s parádním výsledkem

Jiří Lehečka (23) dotáhl svůj premiérový start v Brisbane až k titulu, slavil druhý kariérní triumf a už třetím rokem po sobě zahájil sezonu fantastickým výsledkem na oblíbené australské půdě. "Je vždycky super začínat rok vítězstvím. Doufám, že to takhle bude pokračovat i nadále," řekl pro česká média.

Lehečka na svůj debut v Brisbane jen tak nezapomene. I díky skalpům obou loňských finalistů Holgera Runeho a Grigora Dimitrova se probojoval až do finále, v němž mu vzdal Reilly Opelka. A nechybělo moc, aby ve třetím největším australském městě slavil double.

"Je vždycky super začínat rok vítězstvím. Jsem strašně rád, že se mi to tady tento týden povedlo a rozhodně to pro mě znamená moc. Je to druhý titul, v Austrálii to mám rád a vždy se mi tu dařilo. Doufám, že to takhle bude pokračovat i nadále," řekl Lehečka v nahrávce pro česká média prostřednictvím ATP.

Třetím rokem po sobě bude opouštět australský kontinent po parádním výsledku. Předloni to dotáhl na Australian Open až do čtvrtfinále, které je stále jeho grandslamovým maximem, a loni v Adelaide získal první titul na okruhu ATP. Ten bude v příštím týdnu obhajovat.

Jiri loves playing in Australia @jirilehecka captures his second ATP Tour title with both of them coming down under #Brisbaneinternational pic.twitter.com/fEIVrFogAV — Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2025

Finále dvouhry v Brisbane nakonec trvalo jen pět gamů. "Opelka je jedním z nejlepším servismanů, kteří jsou na okruhu. Je to obrovská výzva proti němu returnovat. Dnes jsme toho neodehráli moc, ale z toho, co jsme odehráli, je to strašně namáhavé. Musí se i trochu předvídat, kam by mohl jít. Tím, že je to strašně vysoký kluk, má i úplně jiný úhel. Myslím, že mi v dnešním zápase pomohlo, že jsem ho hned na začátku brejkl. Zahrál jsem tam velice dobře a to ho už i trochu zlomilo k tomu, že nedokončil," uvedl Lehečka.

Deblové finále po boku krajana Jakuba Menšíka těsně prohrál. Na hlavní tour naposledy triumfoval ryze český pár v květnu 2017, kdy se v Istanbulu radovali Roman Jebavý s Jiřím Veselým. Ve dvouhře se stal Lehečka druhým českým šampionem Brisbane International po Radkovi Štěpánkovi (2009).