Jedinečná šance, která se nemusí opakovat. Bartůňková může v Mexiku ovládnout turnaj WTA
Ihned po skončení US Open se dalo očekávat slabší obsazení. Herní pole vedla aktuálně 22. hráčka pořadí Elise Mertensová. Rozhodně se ale nečekalo, že semifinále obstarají pouze nenasazené hráčky.
Jednou z překvapivých semifinalistek je Bartůňková. Pražská rodačka prožívá v Mexiku životní turnaj. Díky divoké kartě od pořadatelů nemusela do kvalifikace a mezi nejlepší kvarteto se dostala bez ztráty setu a po senzačním skalpu obhájkyně titulu a světové třicítky Magdaleny Frechové.
A v semifinále její parádní jízda rozhodně končit nemusí. Bude hrát totiž s teprve 17letou teenagerkou Ivou Jovicovou. Američanka je sice mladší, ale má s nejvyšším okruhem více zkušeností, excelovala mezi juniorkami a velmi rychle se zlepšuje i na profesionální tour. Jovicová prožívá ještě o něco lepší sezonu a bude mírnou favoritkou.
"Je to výborná hráčka, mladá jako já, takže se na to moc těším. Bude to těžký zápas jako dneska, zase trošku jinak, spíš víc o hlavě. Dám do toho všechno," uvedla Bartůňková po postupu do semifinále pro CANAL+ Sport CZ/SK.
Od všech semifinalistek se dá očekávat velká nervozita. Ani jedna totiž nemá se závěrečnými koly na nejvyšší úrovni moc zkušeností a titul visí vzhledem k okolnostem velmi nízko. Zatímco Bartůňková, Jovicová a Elsa Jacquemotová jsou v semifinále na hlavní tour poprvé v kariéře, Emiliana Arangová už si jedno finále na turnajích WTA zahrála.
Kolumbijka je nejvíce nebezpečná právě na mexických betonech, na kterých letos triumfovala na podniku WTA 125 v Cancúnu a bojovala o titul na pětistovce v Méridě. Právě tam absolvovala své jediné předchozí semifinále na této úrovni.
Takovou šanci triumfovat na takto vysoké úrovni už možná ani jedna ze semifinalistek nikdy mít nebude. První sobotní semifinále obstarají Jacquemotová (83. v žebříčku WTA) s Arangovou (86.) a pak nastoupí Bartůňková (228.) proti Jovicové (73.).
Bartůňková – Jovicová | neděle 02:00 SELČ
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře