Jednadvacetiletý Humbert v Aucklandu vyhrál dramatické francouzské finále s Pairem a slaví první triumf

ATP AUCKLAND - Ugo Humbert v novozélandském Aucklandu přetavil svou premiérovou finálovou účast na okruhu ATP v titul. Jednadvacetiletý talent v dramatickém finále letošního ročníku ASB Classic přetlačil 7-6(2) 3-6 7-6(5) svého o devět let staršího krajana Benoita Paireho.

Jednadvacetiletý Ugo Humbert loni ovládl tři challengery, ale začal se prosazovat už i na okruhu ATP, kde si třikrát zahrál semifinále a sezonu zakončil na Turnaji mistrů do 21 let.

Letošní rok zahájil na challengeru v Canbeře a po překvapivém vypadnutí již v osmifinále se dočkal nejlepšího výsledku své kariéry. V novozélandském Aucklandu vyřadil Caspera Ruuda, Marca Cecchinata, turnajovou dvojku Denise Shapovalova a dvojnásobného šampiona Johna Isnera a poprvé se dostal do finále na hlavní tour.

V něm dnes ve francouzském derby po velmi dramatickém průběhu přetlačil 7-6(2) 3-6 7-6(5) o devět let staršího Benoita Paireho.

Humbert v úvodním dějství promarnil několik šancí. Svému krajanovi dvakrát sebral servis, ani jednou ovšem náskok neudržel, za stavu 6-5 nedotáhl vedení 40-0 na returnu a pro vedení si došel až v tie-breaku. Pairemu se však podařilo stav utkání díky brejku ze čtvrté hry srovnat.

Dramatický průběh měl i rozhodující set. Humbert ho nedokázal dopodávat a vzápětí na returnu nevyužil mečbol. Rozhodovat musela další zkrácená hra, i tentokrát v ní měl navrch mladší z Francouzů.

"Pro mě to byl tak trochu turnaj pomsty. Se čtyřmi soupeři, které jsem tu porazil, jsem předtím prohrál," vtipkoval Hubert. "Je to obrovský úspěch, nemohl jsem si přát lepší začátek sezony," dodal.

"Chtěl bych pogratulovat Ugovi k prvnímu titulu, další budou určitě následovat," pochválil Paire svého krajana. "Tenhle týden jsem si užil se vším všudy. I tohle finále bylo výjimečné. Sice jsem prohrál, ale to je v pořádku, Ugo hrál skvěle. Všichni jsme si finále užili, to je to nejdůležitější."

Od roku 1956, kdy turnaj s názvem ASB Classic vznikl, bojovalo v Aucklandu o titul celkem šest Francouzů, ale až Humbert se stal prvním francouzským šampionem novozélandského podniku.

Díky premiérovému triumfu se nyní rodák z Mét může těšit na vylepšení svého žebříčkového maxima, v novém vydání mu bude patřit 43. místo.

Paire, který loni přebíral trofej pro vítěze v Lyonu a Marrákeši, si zhoršil svou finálovou bilanci na 3-6, všechny tři předchozí triumfy slavil na antuce. Třicetiletý Francouz letos odehrál osm zápasů a všechny rozhodoval až třetí set, v ATP Cupu prohrál v tie-breaku rozhodující sady s Kevinem Andersonem.

Luke Bambridge s Benem McLachlanem ve finále čtyřhry porazili 7-6(3) 6-3 domácího Marcuse Daniella a Rakušana Philippa Oswalda a získali první společný titul.