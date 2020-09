Jednička Karolína Plíšková, Kvitová a Vondroušová bez ztráty setu prošly do druhého kola US Open, Martincová neuspěla

US OPEN - Na úvod letošního US Open se v soubojích prvního kola představí pětice českých tenistek. Své úvodní zápasy bez ztráty setu zvládly turnajová jednička Karolína Plíšková, šestka Petra Kvitová i nasazená dvanáctka Markéta Vondroušová. V prvním kole naopak dle očekávání skončila Tereza Martincová. O postup zabojuje ještě Marie Bouzková.

Karolína Plíšková na začátku letošního roku potřetí v kariéře ovládla úvodní podnik v australském Brisbane, jenže od té doby se jí vůbec nedaří. To se pokusí česká jednička a světová trojka změnit na US Open, kde si v roce 2016 zahrála své jediné dosavadní grandslamové finále.

Při absenci světové jedničky Ashleigh Bartyové a Simony Halepové je rodačka z Loun nasazenou jedničkou letošního neobvyklého ročníku, který se kvůli pandemii koronaviru hraje bez diváků a za velmi přísných hygienických pravidel.

Na rozdíl od generálky Western & Southern Open, která se pro letošek přesunula z Cincinnati právě do dějiště US Open, Plíšková vstup do turnaje zvládla. V úvodním zápase si poradila 6-4 6-0 se 145. hráčkou světa Anhelinou Kalininovou.

V úvodní sadě však měla jasná favoritka namále. Po ztrátě servisu v úvodním gamu si vypracovala vedení 4-1, ale o náskok přišla, a za stavu 4-4 dokonce likvidovala dva brejkboly. S nevýrazným výkonem soupeřky i oběma brejkboly si však nakonec dokázala poradit a v dalším průběhu zápasu ztratila už jen sedm fiftýnů.

"Řekla bych, že moje hra byla na první kolo docela dobrá," konstatovala Plíšková v rozhovoru na kurtu před prázdnými tribunami. "Rozhodně ale dávám přednost tomu, mít kolem sebe lidi," dodala k atmosféře.

Osmadvacetiletá Plíšková, která dva zápasy v řadě naposledy vyhrála na letošním Australian Open, kde byla rovněž jednou z největších favoritek a skončila již ve třetím kole, bude v dalším kole čelit Caroline Garciaové. Bývalá světová čtyřka porazila 6-3 6-2 Jasmine Paoliniovou. S Francouzkou má Plíšková vyrovnanou bilanci.

Petra Kvitová se před koronavirovou pauzou na všech turnajích, kterých se zúčastnila, dostala minimálně do čtvrtfinále. Během vynucené přestávky se však znovu trápila s levým předloktím a kvůli obnovenému zranění zmeškala několik příležitostí se na domácích exhibičních akcích rozehrát.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka startovala před týdnem i na přípravném turnaji, kde hned v úvodním zápase podlehla krajance Marii Bouzkové. Na grandslamovém US Open ale v tom samém areálu vstup do turnaje zvládla.

Kvitová dnes podala mnohem lepší výkon než před týdnem. Proti Irině Beguové skvěle servírovala (75% trefených prvních podání, dokonce 85% ve druhém setu), trefila více vítězných úderů než nevynucených chyb (23-19), o servis přišla jen jednou a za 63 minut slavila hladké vítězství 6-3 6-2. S Rumunkou tak vyhrála i pátý vzájemný souboj.

Kvitová si před zápasem s Beguovou připomněla jejich vzájemný zápas z Australian Open, ve kterém jasně dominovala. "Podívala jsem se na nějaké šoty a měla ho živé v paměti. Tam jsem hrála moc dobře a věděla jsem, že takhle hrát musím. Každý game byl důležitý a musela jsem hrát rychle, jinak mě začala rozebírat. To byla taktika," řekla Kvitová.

Stejně jako všechny hráčky se vypořádává s absencí fanoušků v hledišti. "Pořád jsem musela sama sebe burcovat. Jak nejsou diváci, tak to stojí víc mentálních sil být v tom, protože vás nikdo nepovzbudí," podotkla Kvitová.

V dalším kole se Kvitová, jejímž maximem na newyorském grandslamu je čtvrtfinále z let 2015 a 2017, premiérově střetne s Katerynou Kozlovovou.

Markéta Vondroušová do letošní sezony vstoupila velmi nadějně, když v Adelaide suverénně prošla do čtvrtfinále a v něm statečně vzdorovala světové jedničce Ashleigh Bartyové. Jenže od té doby se finalistka loňského French Open trápí a před startem US Open na dalších šesti turnajích slavila jedinou výhru, přičemž po restartu sezony skončila na antuce v Palermu i přípravném turnaji v New Yorku hned v prvním kole na žebříčkově podstatně níže postavených soupeřkách.

Na úvod letošního netradičního ročníku US Open však nasazená dvanáctka nezaváhala a po výhře 6-1 6-4 nad Greet Minnenovou se stala vůbec první postupující do druhého kola.

Vondroušová v úvodní sadě, v níž spáchala pouhé dvě nevynucené chyby a zaznamenala devět vítězných úderů včetně dvou es, dominovala. I ve druhé sadě to za stavu 2-0 vypadalo na hladkou jízdu, ale česká favoritka si vlastními chybami cestu za postupem zkomplikovala. Dokonce prohrávala 3-4 15-40, oba brejkboly Belgičanky však zlikvidovala, znovu získala převahu a za 63 minut slavila své první vítězství od února.

"První set byl výborný. Ve druhé sadě hrála soupeřka o něco lépe, já udělala pár chyb i dvojchyb, ale ve výměnách, které jsem měla vyhrát, jsem zahrála velmi dobře. Udržela jsem hlavu v zápasu, nevzdala druhý set a jsem ráda, že jsem vyhrála," řekla Vondroušová.

O postup do třetího kola se předloňská osmifinalistka utká s Aljaksandrou Sasnovičovou. S Běloruskou, která odvrátila mečbol domácí Francescy Di Lorenzové, změří síly poprvé.

Tereza Martincová, která se poprvé dostala přímo do hlavní soutěže grandslamu, sahala na US Open nejen po prvním vítězství v hlavní soutěži na akcích velké čtyřky, ale také po skalpu nasazené osmičky Petry Martičové. Proti Chorvatce vedla o set a v rozhodující sadě o brejk, nakonec ale světové patnáctce po dvouapůlhodinové bitvě podlehla 7-5 2-6 4-6. Martičovou v dalším kole čeká Kateryna Bondarenková.

Martincová se během koronavirové pauzy na domácích exhibičních akcích prezentovala velmi slušnou formou, přesto po restartu sezony stále čeká na výraznější úspěch. Před startem US Open se představila na antukových turnajích v Palermu a Praze, na obou podnicích skončila v kvalifikaci.

První kolo dnes čeká ještě Marii Bouzkovou, která nastoupí proti domácí Jessice Pegulaové.