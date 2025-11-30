Jsem homosexuál, svěřil se švýcarský talent. Měl strach a teď sklízí obrovskou podporu
"Hodně jsem přemýšlel, jak o tomhle mluvit. Nebylo to vždy snadné, nicméně varianta, že bych to tajil a předstíral, že jsem někdo, kdo nejsem, nikdy nebyla na stole. Proto cítím, že je čas, abych se otevřel a sdílel s vámi, že jsem homosexuál," napsal Brunold ve svém příspěvku.
"Být homosexuál neznamená jen milovat stejné pohlaví, ale také se vypořádat s věcmi, které většina lidí řešit nemusí. Ten strach, že nebudete přijati a jste jiní. Ale dospěl jsem a jsem pyšný na to, kdo dneska jsem. Sdílím to s vámi, protože je to důležitý krok pro mě, ale také kvůli tomu, že se o tom ve sportu dostatečně nemluví. Věřím, že v ideálním světě bychom žádný coming out dělat nemuseli."
Reakce na Brunoldův příspěvek byly pozitivní. Podporu mu vyjádřili například bývalá světová jednička Clijstersová, krajan Riedi nebo tenistky Eva Lysová a Viktorija Golubicová. "Jsem velmi vděčný za každého, kdo mě podpořil. Bez vás bych nebyl člověkem, kterým dnes jsem."
Brunold, jenž patří mezi největší mladé švýcarské talenty a momentálně se nachází na začátku čtvrté stovky žebříčku ATP, je teprve druhým přiznaným homosexuálem v mužském tenise. Jako první se ke coming outu odhodlal loni Brazilec Joao Lucas Reis Da Silva.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://youtu.be/6CHdKORwPEQ?si=U188T_W0Xjf3kpMb