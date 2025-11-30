Jsem homosexuál, svěřil se švýcarský talent. Měl strach a teď sklízí obrovskou podporu

DNES, 12:45
Mika Brunold (21) je teprve druhým přiznaným homosexuálem v mužském tenise. Švýcarský mladík se svěřil v sobotu na svém instagramovém účtu. V odpovědích se mu dostalo obrovské podpory, reagovali například bývalá světová jednička Kim Clijstersová nebo jeho krajan Leandro Riedi.
Mika Brunold je druhým přiznaným homosexuálem v mužském tenise (© MICHELE MARAVIGLIA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

"Hodně jsem přemýšlel, jak o tomhle mluvit. Nebylo to vždy snadné, nicméně varianta, že bych to tajil a předstíral, že jsem někdo, kdo nejsem, nikdy nebyla na stole. Proto cítím, že je čas, abych se otevřel a sdílel s vámi, že jsem homosexuál," napsal Brunold ve svém příspěvku.

"Být homosexuál neznamená jen milovat stejné pohlaví, ale také se vypořádat s věcmi, které většina lidí řešit nemusí. Ten strach, že nebudete přijati a jste jiní. Ale dospěl jsem a jsem pyšný na to, kdo dneska jsem. Sdílím to s vámi, protože je to důležitý krok pro mě, ale také kvůli tomu, že se o tom ve sportu dostatečně nemluví. Věřím, že v ideálním světě bychom žádný coming out dělat nemuseli."

Reakce na Brunoldův příspěvek byly pozitivní. Podporu mu vyjádřili například bývalá světová jednička Clijstersová, krajan Riedi nebo tenistky Eva Lysová a Viktorija Golubicová. "Jsem velmi vděčný za každého, kdo mě podpořil. Bez vás bych nebyl člověkem, kterým dnes jsem."

Brunold, jenž patří mezi největší mladé švýcarské talenty a momentálně se nachází na začátku čtvrté stovky žebříčku ATP, je teprve druhým přiznaným homosexuálem v mužském tenise. Jako první se ke coming outu odhodlal loni Brazilec Joao Lucas Reis Da Silva.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Patik
30.11.2025 13:30
Myslím si že je vhodný čas nato aby som priznal pravdu a skutočnosť aj ja teda..som heterosexuál..nebolo to vždy jednoduché a varianta že by som to tajil nebola nikdy na stole.
Reagovat
muster
30.11.2025 13:23
to je divný, Švýcar a bál se to přiznat...zaprdění Švýcaři
Reagovat
com
30.11.2025 13:14
takovy kudrliny by mu mohla zavidet i Siniačka smile
Reagovat
pantera1
30.11.2025 13:16
I Kučeravej Beník .
Reagovat
PTP
30.11.2025 12:48
Z tý fotky je to jasný hned
Reagovat
pantera1
30.11.2025 13:11
je to venku

https://youtu.be/6CHdKORwPEQ?si=U188T_W0Xjf3kpMb
Reagovat

