Jung v New Yorku vyřadil oba bývalé šampiony a je poprvé v semifinále

ATP NEW YORK - Jason Jung na černém povrchu v hale v New Yorku vyřadil oba vítěze prvních dvou ročníků. Po Andersonovi si tenista z Tchajwanu poradil i s domácím obhájcem titulu Reillym Opelkou a ve 30 letech postoupil poprvé do semifinále turnaje ATP. V něm vyzve o pět let staršího Itala Andrease Seppiho.

Více než dvoumetrový Reilly Opelka měl v úvodu sezonu smůlu. V prvním zápase v Adelaide proti Pablu Cuevasovi nevyužil tři mečboly, na Australian Open proti Fabiu Fogninimu pak neudržel vedení 2-0 na sety a prohrál až v super tie-breaku pátého setu.



První vítězství v roce 2020 si dvaadvacetiletý Američan schoval až na domácí halový turnaj do New Yorku, kde porazil Japonce Jošihita Nišioku. Svůj jediný titul na okruhu ATP ale neobhájí. Ve čtvrtfinále podlehl 7-5 4-6 4-6 Jasonu Jungovi.



Třicetiletý Tchajwanec v New Yorku prošel kvalifikací a v hlavní soutěži překvapuje. V prvním kole vyřadil jihoafrického šampiona z roku 2018 Kevina Andersona, sedmého nasazeného Brita Camerona Norrieho a v pátečním čtvrtfinále i domácího obhájce titulu a nasazenou trojku Opelku.



Jung toho na okruhu ATP moc neodehrál. Když už ale prošel prvním kolem, vždy (pokaždé v USA) to dotáhl alespoň do čtvrtfinále. V Newportu 2018 a New Yorku 2019 v něm skončil, nyní v New Yorku už na třetí pokus do prvního semifinále prošel.



What a feeling @jasonjungtennis knocks off defending @NewYorkOpen champ Reilly Opelka 5-7 6-4 6-4 to reach his first career ATP semi-final. #NYOpen pic.twitter.com/dtWrUAbBy7 — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2020



O finále si 131. hráč světa Jung zahraje s pětatřicetiletým Andreasem Seppim. Italský tenista ve čtvrtfinále porazil 6-7 6-4 6-1 Jordana Thompsona, s nímž si poradil i potřetí. Australan nedokázal navázat na předchozí skalp nasazené jedničky Johna Isnera.



Miomir Kecmanovič ve čtvrtfinále porazil 3-6 6-2 6-4 čtvrtého nasazeného Francouze Uga Humberta a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0. O finále se dvacetiletý Srb utká s Britem Kylem Edmundem.