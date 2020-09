Juvanová vyřadila Kerberovou. Hráčku Top 50 porazila teprve podruhé a je poprvé ve 2. kole French Open

Loni si Kaja Juvanová na French Open odbyla premiéru v hlavní soutěži grandslamu jako lucky loser, ale podlehla Rumunce Soraně Cirsteaové.



Letos už se na druhý pokus své první výhry na pařížském grandslamu dočkala. A hned proti soupeřce zvučného jména, když v pondělí vyřadila bývalou světovou jedničku a trojnásobnou grandslamovou šampionku Angelique Kerberovou.



Devatenáctiletá Slovinka si se zkušenou Němkou, jež je aktuálně 22. hráčkou světa, poradila po setech dvakrát 6-3 a připsala si svůj teprve druhý skalp členky Top 50. Ten první zaznamenala v srpnu na antuce v Palermu proti Markétě Vondroušové.



"Nezáleží mi na tom, jaký je los. Ale když hraju proti soupeřkám, které mají hodně titulů, tak si řeknu 'OK, když jsem byla malá, sledovala jsem je v televizi, ale teď se musím soustředit sama na sebe'. Jen jsem šla na kurt a udělala, co jsem udělat musela," komentovala Juvanová.



V zápase dlouhém pouhých 68 minut slovinská teenagerka přestřílela svou slavnější soupeřku na vítězné údery 27-15 a udělala výrazně méně chyb (19-30).



"Jsem na sebe pyšná, jakým způsobem jsem hrála. Letos je to tady hodně těžké. Je zima, vlhko. Neustále se musíte udržovat v provozní teplotě a jde o to, kdo to zvládne lépe," dodala.



Dvaatřicetiletá Kerberová nezvládla první kolo na French Open už posedmé v kariéře a počtvrté za posledních pět let. Letos na antuce ještě neuhrála set, před čtrnácti dny v Římě nestačila na Kateřinu Siniakovou.



Juvanová si o premiérový postup do 3. kola grandslamu se utká s domácí divokou kartou Clarou Burelovou.