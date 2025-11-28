Kaderka kritizuje český tenis a chtěl mluvit na valné hromadě. Je to drzost, říká šéf svazu
"Nebýt událostí v únoru minulého roku, nemusel se nyní domáhat obhajoby svého konání v minulých letech na valné hromadě," řekl Kotrba. Kaderkovo počínání označil za drzost. "Obrátil se osobním dopisem se žádostí vystoupit přímo na mě, ale o dění ve svazu nyní nerozhoduje jeden člověk, jako v jeho éře, ale valná hromada," podotkl.
Kaderka v dopise Kotrbovi vytkl směřování svazu. Kotrba byl zvolen do čela organizace na mimořádné valné hromadě v červnu loňského roku.
"Opravdu mi není lhostejné, co se odehrává pod vaším vedením. Kam vedete obelhávané a manipulované tenisové hnutí. Proto považuji za životně důležité a dnes již bezodkladně nutné pro zachování existence Českého tenisového svazu a jeho fungování seznámit nejen zástupce tenisové veřejnosti s pravdivými informacemi, kterých se jim od vás, skvělého manipulátora a strůjce (jednoho ze strůjců) katastrofy českého tenisu, nikdy nedostalo," citoval web iDNES.cz z Kaderkova dopisu.
Dvaašedesátiletý Kaderka, který stál ve vedení svazu 26 let, nakonec na valnou hromadu do pražských Strašnic nedorazil. V případě účasti by mu zástupci svazu veřejné vystoupení ani nedovolili. Z přítomných delegátů hlasovalo 95 proti vystoupení bývalého prezidenta, 13 hlasovalo pro, osm delegátů se hlasování zdrželo.
"Drtivé hlasování naprosté většiny zástupců tenisového hnutí v České republice beru jako jasný signál, že tenisový svaz se definitivně zbavuje stínu Kaderkovy éry," uvedl Kotrba.
Kvůli dotační kauze z Kaderkovy éry má Český tenisový svaz zaplatit za nesprávné nakládání se státními příspěvky přes 77 milionů korun. Kaderka byl prezidentem od roku 1998, vloni v červnu po vypuknutí skandálu s podvody se státními dotacemi rezignoval. Po tříměsíčním pobytu ve vazbě je vyšetřován na svobodě, trestnou činnost popírá.
Vedení svazu na valné hromadě schválilo modernizované stanovy. Vedle snížení počtu delegátů valné hromady ze současných 120 na 63 došlo ke zrušení rady ČTS a přenesení zásadních rozhodovacích pravomocí na valnou hromadu. Dalšími zásadními pravomocemi jsou rozhodnutí o hospodaření svazu a nakládání s nemovitým majetkem.
Do nově zřízené arbitrážní komise svazu byli zvoleni Petr Kubíček, Petr Bárta, Ondřej Krampera, Jan Brodec a František Vinopal. Do etické komise byli zvoleni Petr Luxa, Zdeněk Mašík a Dominik Maršík.
Na posledním zasedání schválila rada ČTS hospodaření svazu v roce 2024 a rozpočet na rok 2026, s vyrovnanými příjmy a výdaji 212 milionů korun. "Součástí rozpočtu na příští rok už je i položka 6 milionů korun, která je určena na úhradu nákladů vzniklých činností některých členů minulého vedení v čele s prezidentem Ivo Kaderkou," uvedl Kotrba.
Představena byla také nová vizuální identita s jednotným označením Český tenis, která se začne postupně zavádět.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
vyhrávala naše dívčí srdénka.
Jenže Ivo již vedoucím není,
vítězství padla v zapomnění.