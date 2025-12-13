Kalendář WTA 2026: Návrat Ostravy, velká změna pro Prahu a vše, co potřebujete vědět
Nejvýraznější změny
- Představitelé WTA se rozhodli učinit jen pár změn. Hned tu první jistě vítají čeští příznivci, protože se do turnajového programu vrací podnik v Ostravě. Doplní tak Livesport Prague Open.
- Singapur se dočkal vylepšení z WTA 250 na WTA 500 a uskuteční se ve stejném týdnu jako finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Konkrétně od 21. září. Naopak Soul ve stejném termínu padá z WTA 500 na WTA 250.
- Linec v kalendáři zůstává, nicméně čeká ho obrovská změna. Halové podmínky platí, ovšem hrát se nebude na tvrdém povrchu, nýbrž na antuce. Navíc se posouvá z úvodu sezony až na duben a bude součástí antukového jara.
- Tenisová sezona tentokrát začíná o týden později. A to 2. ledna týmovým United Cupem, který znovu otevírá tenisový rok a v předchozí sezoně odstartoval již 27. prosince.
Ostrava
Turnaj WTA v Ostravě dostal prostor pouze v době pandemie koronaviru. Uskutečnily se celkem tři ročníky a ten poslední v roce 2022 ovládla Barbora Krejčíková. V sezoně 2026 se ovšem do ženského kalendáře vrací.
Na rozdíl od předchozích ročníků (WTA 500) ale bude tentokrát jen podnikem série WTA 250. Podle pravidel Ženské tenisové asociace tak nejspíše nebudou mít ty největší hvězdy zájem ani možnost se zúčastnit. Promotér Tomáš Petera však v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy prozradil, že vyjednal výjimku pro české hráčky. "Bude jich moci hrát libovolný počet, i když budou v žebříčku v TOP 30," uvedl.
Termín ostravského turnaje není příliš šťastný. Odehraje se totiž okamžitě po skončení grandslamového Australian Open a ve stejném týdnu se uskuteční akce WTA 500 v Abú Zabí a podnik stejné kategorie v Kluži. Hrát se bude od 2. února na tvrdém povrchu v hale.
Livesport Prague Open
Pražský turnaj WTA má větší tradici než Ostrava a bude pořádat celkově 12. ročník. Titul by mohla obhajovat Marie Bouzková, která ve finále poslední edice porazila krajanku Lindu Noskovou.
Livesport Prague Open sice nečeká změna termínu (uskuteční se od 20. do 26. července), nicméně proběhne změna dějiště. Z areálu pražské Sparty ve Stromovce se přesouvá na Štvanici a uskuteční se na betonových kurtech u Negrelliho viaduktu.
Ženský turnaj WTA se vrátí na Štvanici po 16 letech. Naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Livesport Prague Open se konalo na Spartě od roku 2010. Posledních deset let bylo součástí WTA Tour a od roku 2021 spadalo do kategorie WTA 250.
Nejdůležitější termíny
Ostrava (2. - 8. února)
Livesport Prague Open (20. - 26. července)
Australian Open (18. ledna - 1. února)
French Open (24. května - 7. června)
Wimbledon (29. června - 12. července)
US Open (30. srpna - 13. září)
Turnaj mistryň v Rijádu (7. - 14. listopadu)
Pohár Billie Jean Kingové: kvalifikace (v týdnu od 6. dubna), finálový turnaj (v týdnu od 21. září), baráž (v týdnu od 16. listopadu)
United Cup (2. - 11. ledna)
Kompletní kalendář
LEDEN
United Cup - Austrálie / 2. - 11. 1. / tvrdý
WTA 500 Brisbane - Austrálie / 4. - 11. 1. / tvrdý
WTA 250 Auckland - N.Zéland / 5. - 11. 1. / tvrdý
WTA 500 Adelaide - Austrálie / 12. - 17. 1. / tvrdý
WTA 250 Hobart - Austrálie / 12. - 17. 1. / tvrdý
Australian Open - Austrálie / 18. 1. - 1. 2. / tvrdý
ÚNOR
WTA 250 Kluž - Rumunsko / 1. - 7. 2. / tvrdý (hala)
WTA 250 Ostrava - Česko / 1. - 7. 2. / tvrdý (hala)
WTA 500 Abú Dhabí - SAE / 1. - 7. 2. / tvrdý
WTA 1000 Dauhá - Katar / 8. - 14. 2. / tvrdý
WTA 1000 Dubaj - SAE / 15. - 21. 2. / tvrdý
WTA 500 Mérida - Mexiko / 23. 2. - 1. 3. / tvrdý
WTA 250 Austin - USA / 23. 2. - 1. 3. / tvrdý
BŘEZEN
WTA 1000 Indian Wells - USA / 4. - 15.3. / tvrdý
WTA 1000 Miami - USA / 17. - 29. 3. / tvrdý
WTA 500 Charleston - USA / 30. 3. - 5. 4. / antuka
WTA 250 Bogota - Kolumbie / 30. 3. - 5. 4. / antuka
DUBEN
BJK Cup (kvalifikace) / 10. - 12. 4. / různé
WTA 500 Linz - Rakousko / 6. - 12. 4. / antuka (hala)
WTA 500 Stuttgart - Německo / 13. - 19. 4. / antuka (hala)
WTA 250 Rouen - Francie / 13. - 19. 4. / antuka (hala)
WTA 1000 Madrid - Španělsko / 21. 4. - 3. 5. / antuka
KVĚTEN
WTA 1000 Řím - Itálie / 5. - 17. 5 / antuka
WTA 500 Štrasburk - Francie / 17. - 23. 5. / antuka
WTA 250 Rabat - Maroko / 18. - 23. 5. / antuka
French Open - Francie / 24. 5. - 7. 6. / antuka
ČERVEN
WTA 500 Londýn - Velká Británie / 8. - 14. 6. / tráva
WTA 250 Hertogenbosch - Nizozemsko / 9. - 15. 6. / tráva
WTA 250 Nottingham - Velká Británie / 15. - 21. 6. / tráva
WTA 500 Berlín - Německo / 15. - 21. 6. / tráva
WTA 500 Bad Homburg - Německo / 21. - 27. 6. / tráva
WTA 250 Eastbourne - Velká Británie / 22. - 27. 6. / tráva
Wimbledon - Velká Británie / 29. 6. - 12. 7. / tráva
ČERVENEC
WTA 250 Iasi - Rumunsko / 13. - 19. 7. / antuka
WTA 250 Hamburk - Německo / 20. - 26. 7. / antuka
WTA 250 Praha - Česko / 20. - 26. 7. / tvrdý
WTA 500 Washington - USA / 27. 7. - 2. 8. / tvrdý
SRPEN
WTA 1000 Toronto - Kanada / 2. - 13. 8. / tvrdý
WTA 1000 Cincinnati - USA / 13. - 24. 8. / tvrdý
WTA 250 Cleveland - USA / 23. - 29. 8. / tvrdý
WTA 500 Monterrey - Mexiko / 24. - 29. 8. / tvrdý
US Open - USA / 30. 8. - 13. 9. / tvrdý
ZÁŘÍ
WTA 250 Sao Paulo - Brazílie / 14. - 20. 9. / tvrdý
WTA 500 Guadalajara - Mexiko / 14. - 20. 9. / tvrdý
WTA 500 Singapur / 21. - 27. 9. / tvrdý
WTA 250 Soul - Jižní Korea / 21. - 27. 9. / tvrdý
BJK Cup (finálový turnaj) - Čína / 22. - 27. 9. / tvrdý (hala)
WTA 1000 Peking - Čína / 30. 9. - 11. 10. / tvrdý
ŘÍJEN
WTA 1000 Wuhan - Čína / 12. - 18. 10. / tvrdý
WTA 500 Ningbo - Čína / 19. - 25. 10. / tvrdý
WTA 250 Osaka - Japonsko / 19. - 25. 10. / tvrdý
WTA 250 Guangzhou - Čína / 26. 10. - 1. 11. / tvrdý
WTA 500 Tokio - Japonsko / 26. 10. - 1. 11. / tvrdý
LISTOPAD
WTA 250 Jiujiang - Čína / 2. - 8. 11. / tvrdý
WTA 250 Hongkong / 2. - 8. 11. / tvrdý
WTA 250 Čennaí - Indie / 2. - 8. 11. / tvrdý
Turnaj mistryň - Saúdská Arábie / 7. - 14. 11. / tvrdý (hala)
BJK Cup (baráž) / 20. - 22. 11. / různé
