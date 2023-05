Kalininová v Římě zvládla své největší semifinále a zahraje si o první titul

WTA ŘÍM - Anhelina Kalininová na antukovém turnaji WTA 1000 v Římě zdolala po téměř tříhodinovém boji světovou dvanáctku Veroniku Kuděrmetovovou, byť v průběhu utkání prohrála šestnáct fiftýnů v řadě, a postoupila do svého druhého a dosud největšího finále. O premiérový titul se 26letá Ukrajinka utká s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, nebo Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Anhelina Kalininová zakončila loňskou sezonu svým nejcennějším triumfem na halovém podniku WTA 125k ve francouzském Limoges, letos ale ani jednou nevyhrála víc jak dva zápasy po sobě a do Říma dorazila se šňůrou čtyř porážek a bez jediné výhry na antuce.

Přesto nyní v italské metropoli hraje životní turnaj. Vyhrála už pět zápasů, poslední tři po třísetových bitvách. Dva dny poté, co v nejdelším duelu sezony na okruhu WTA udolala po 3 hodinách a 41 minutách Beatriz Haddadovou Maiaovou, zdolala po 2 hodinách a 51 minutách boje i Veroniku Kuděrmetovovou.

26letá Ukrajinka přitom mohla zvítězit mnohem rychleji, neboť vedla 7:5 a 5:3. Jenže udělat poslední krok bývá nejtěžší a zcela vypadla z rytmu. Prohrála 16 fiftýnů v řadě a před třetím setem byla psychická výhoda na straně soupeřky.

Kalininová se ovšem během několikaminutové pauzy dokázala uklidnit a v rozhodujícím dějství si vypracovala vedení 4:0. Náskok už nepustila, světovou dvanáctku porazila 7:5, 5:7, 6:2, vyhrála i druhé letošní střetnutí a připsala si celkově osmý a už čtvrtý letošní skalp členky Top 20.

"Vyhrála jsem první set, ale pak jsem trochu ztratila koncentraci. Byla jsem hodně nervózní, protože jsem podávala na vítězství. Tohle bylo mé první semifinále na WTA 1000, snažila jsem se emoce vypnout, ale v takto těžkém zápasu je to náročné," komentovala Kalininová, která se ve světovém žebříčku posune poprvé do Top 25.

"Třetí set jsem mentálně zvládla mnohem lépe. Byla jsem silnější a soustředěnější. Jsem šťastná a pyšná, jak jsem se po tom druhém setu zvedla," dodala Ukrajinka, jež po zápase s ohledem na ruskou invazi na Ukrajině nepodala ruské sokyni ruku.

Kalininová hrála semifinále teprve podruhé v kariéře a poprvé na podniku WTA 1000. Postupem do finále vyrovnala své maximum z předloňské Budapešti, kde na trofej z akce WTA 250 nedosáhla.

Do finále turnaje WTA 1000 (od roku 2009) postoupila jako teprve druhá Ukrajinka v historii. Před ní se to povedlo pouze Elině Svitolinové, která právě v Římě dvakrát triumfovala (2017 a 2018). Do finále prestižního podniku v hlavním městě Itálie se 47. hráčka světa dostala jako nejníže postavená tenistka v žebříčku od roku 1985.

O premiérový titul si zahraje v sobotu večer s vítězkou druhého semifinále mezi Kazaškou Jelenou Rybakinovou a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.