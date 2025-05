Kanár a konec v prvním kole. Kvitová v Paříži na Švýcarku nestačila

14:43

Kvitová o porážce na French Open s Golubicovou

Zdál se to jako přijatelný los. Petře Kvitové se v prvním kole French Open postavila do cesty Viktorija Golubicová . Česká šampionka se však svého druhého vítězství po návratu na kurty nedočkala. O tři roky mladší soupeřce podlehla 6:3, 0:6, 4:6. "Los byl přijatelný, je to škoda," říkala po zápase zklamaná tenistka. Více informací najdete v článku.