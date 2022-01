Kanepiová vyřadila Sabalenkovou a v 36 letech zkompletovala sbírku grandslamových čtvrtfinále

Kaia Kanepiová už byla dvakrát ve čtvrtfinále French Open, Wimbledonu i US Open, ale z dvanácti startů na Australian Open 'udělala' jen tři třetí kola.



Až letos při své 13. účasti si poprvé v Melbourne zahrála osmifinále a dokázala v něm vybojovat zkompletování sbírky grandslamových čtvrtfinále. Prodrala se do něj přes světovou dvojku Arynu Sabalenkovou, kterou udolala 5-7 6-2 7-6.



36letá Kanepiová, která v prvním kole vyřadila bývalou šampionku Němku Angelique Kerberovou a ve druhém zastavila Češku Marii Bouzkovou, dotáhla úspěšný obrat v oboustranně nervózním závěru.



Estonská veteránka v rozhodujícím setu neudržela vedení 4-2, Sabalenková ale za stavu 4-4 ztratila servis čistou hrou, když udělala tři dvojchyby a jednu nevynucenou chybu.



Kanepiová rázem podávala na vítězství a za stavu 5-4 a 40-0 měla tři mečboly v řadě. Ale dokončit zápas nedokázala. Při každé z celkově čtyř šancí na ukončení zápasu chybovala, z toho dvakrát spáchala dvojchybu, a pokračovalo se dál.



Rozhodnout musel až závěrečný super tie-break do 10 bodů. Sabalenková otočila z 2-5 a na 6-5, ale obrat nedokonala. Kanepiová nakonec po dvou 2 hodinách a 19 minut boje mohla pár desítek vteřin po půlnoci slavit skalp druhé hráčky světa.

Never count @KanepiKaia out ‍♀️



At 36 years of age, world No.115 upsets world No.2 Aryna Sabalenka 5-7 6-2 7-6[7] to reach the #AusOpen quarterfinals for the very first time.#AO2022 pic.twitter.com/358aIfkf1R — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022







"Byl to extrémně těžký zápas. Už jsem se smiřovala s tím, že po těch nevyužitých mečbolech prohraju. Ani nevím, jak se mi to nakonec podařilo zvládnout," komentovala Kanepiová.



"Australian Open bylo jediné, na kterém jsem nebyla ve čtvrtfinále ani osmifinále. Už jsem ani nevěřila, že se mi to povede, ale teď je to realita a jsem za to moc šťastná," dodala bývalá světová patnáctka, jež aktuálně figuruje až na 115. místě žebříčku WTA.





Čtvrtfinálové dvojice Bartyová (1-Austr.) - Pegulaová (21-USA) Krejčíková (4-ČR) - Keysová (USA) Collinsová (27-USA) - Cornetová (Fr.) Šwiateková (7-Pol.) - Kanepiová (Est.)

O premiérové semifinále na grandslamovém turnaji si zahraje s dvacetiletou Polkou Igou Šwiatekovou, která ve čtvrtfinále rovněž otočila stav 0-1 na sety proti Rumunce Soraně Cirsteaové.



23letá Sabalenková už v osmém zápase po sobě nasekala deset a více dvojchyb (dnes 15 a letos 95 v šesti zápasech). V Melbourne hrála osmifinále druhý rok po sobě, ale dál se na grandslamu dostala jen loni ve Wimbledonu a na US Open. V Londýně i New Yorku nakonec vypadla až v semifinále.