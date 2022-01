Šwiateková je poprvé mimo Paříž ve čtvrtfinále grandslamu

AUSTRALIAN OPEN - Iga Šwiateková na Australian Open otočila bitvu s Rumunkou Soranou Cirsteaovou a poprvé mimo pařížskou antuku postoupila do čtvrtfinále grandslamu. ale nakonec vyhrála po dvou a půl hodinách boje 5-7 6-3 6-3 a na třetí pokus se na Australian Open dostala přes osmifinále. V prvním grandslamovém čtvrtfinále mimo pařížskou antuku narazí vítězka Roland Garros z roku 2020 na estonskou veteránku Kaiu Kanepiovou.

Iga Šwiateková předloni v 19 letech senzačně vyhrála Roland Garros, když v sedmi zápasech neztratila ani set a prohrála jen 28 gamů, a získala premiérový titul. Loni při obhajobě vypadla ve čtvrtfinále.



Své třetí grandslamové čtvrtfinále nyní 20letá Polka vybojovala dnes na Australian Open. Zatímco v prvních třech kolech dominovala, v osmifinále proti Rumunce Soraně Cirsteaové se na vítězství pořádně nadřela.



Šwiateková v první setu nevyužila setbol a prohrávala 0-1. V druhé sadě nepotvrdila první brejk, ale podruhé už uspěla a vynutila si třetí dějství. V něm v dlouhém gamu za stavu 1-2 přežila čtyři brejkboly a postupně získala momentum zápasu na svou stranu.



Od stavu 3-3 Šwiateková ztratila už jen dva míčky a nakonec po dvou a půl hodinách boje zvítězila v prvním vzájemném střetnutí 5-7 6-3 6-3.



"Zápas mi sebral spoustu energie. Bylo to těžké, ale fanoušci mi hodně pomohli. V klíčových gamech jsem cítila, že mě dostává pod tlak. Všechno trefovala k základní čáře. Já se snažila hlavně dobře podávat a připravit se na další údery" poděkovala publiku Šwiateková, která se po vydřeném vítězství neubránila slzám.



"Ve třetím setu jsem na chvíli vypadla z rytmu a cítila jsem, že ten tlak je na mě větší, než v jiných zápas. Ve třetím setu to gradovalo a emoce ze mě museli ven. Týden bez pláče pro mě není týdnem. Na to si u mě musíte zvyknout," řekla Polka, která se rozplakala například také loni na podzim po neúspěšné premiéře na Turnaji mistryň.







O druhé grandslamové semifinále si Šwiateková zahraje s estonskou veteránkou Estonkou Kaiou Kanepiovou, která vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a zkompletovala sbírku grandslamových čtvrtfinále.