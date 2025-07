Iga na cestě dlouhé 399 dnů: Jak se z Královny antuky stala vládkyně Wimbledonu

Říkalo se o ní, že je "Královnou antuky". V Paříži ale byla sesazena z trůnu, a mnozí začali pochybovat, že se po turbulentním období posledních měsíců dokáže vrátit do absolutní špičky. Jenže Iga Šwiateková (23) ve Wimbledonu všem pochybovačům zavřela ústa. Dobyla nové území a předvedla, že tráva jejímu tenisu opravdu svědčí. Dnes je navíc jedinou aktivní tenistkou, která vyhrála grandslamové turnaje na všech třech površích.

Radili jí, aby si dala pauzu. Vždyť prožívala jedno zklamání za druhým. Na olympiádě se Šwiateková musela spokojit s bronzem, v srpnu měla pozitivní dopingový test a také vyměnila skoro až nedotknutelného trenéra Tomasze Wiktorowského. Od loňského triumfu na antukovém grandslamu nehrála ani jedno finále.

I sama přiznala, že by chtěla aspoň na chvíli z neúprosného tenisového kolotoče zmizet. "Ráda bych zůstala pár měsíců ve Varšavě a měla možnost zkusit si, jaké to je, žít normální život od pondělí do neděle," vyznala se po konci na letošním French Open.

Nakonec se jí ale povedlo najít jiné řešení. Dala šanci trávě, na které se vlastně dříve většinou trápila. Vyrazila do malého lázeňského městečka Bad Homburgu. "Prostě miluji tyhle malé turnaje. Kdyby to šlo, hrála bych na nich pořád, je to tu všechno bez zbytečného povyku a všech těch věcí kolem," zasnila se. Sice tam ve finále prohrála s Jessikou Pegulaovou, ale našla tam klid a sebevědomí. A v podstatě ideální přípravu v All England Clubu dokonale prodala.

And still...



Iga Swiatek has never lost a Grand Slam final ‍#Wimbledon pic.twitter.com/uzRSJ3b47i — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Klíčové momenty

Šwiateková – McNallyová 5:7, 6:2, 6:1

Hrálo se druhé kolo a do té doby do poklidného vývoje turnaje pro polskou hráčku přišel nečekaný zádrhel. Za stavu 4:1 se Iga začala trápit na servisu, dvakrát své podání prohrála a sadu ztratila poměrem 5:7. Pak ale přišla chvíle, kterou zlomila zápas i odpor soupeřky. Ve druhé hře druhého setu vydřela Šwiateková vedení 2:0 a to přes šest brejkbolů! Na konci turnaje se ukázalo, že Caty McNallyová, až 208. hráčka žebříčku WTA, jako jediná uhrála proti Polce set.

Šwiateková – Samsonovová 6:2, 7:5

Zatímco jiné dvousetové zápasy zvládala Šwiateková zavřít do 70 minut, zde se přetahovala s Ljudmilou Samsonovovou téměř dvě hodiny. Duel se soupeřkou, která měla na turnaji nejrychlejší servis (206 km/h), si Iga zkomplikovala ve druhé sadě, kdy promarnila dva brejky a nakonec musela do zrádné koncovky. Ty nejdůležitější míče uhrála na returnu tak, že si dvakrát oběhla údery na forhend a dvakrát přímo proti servisu poslala na polovinu soupeřky winner.

Šwiateková – Anisimovová 6:0, 6:0

Pravda, v tomto utkání nebyl asi žádný klíčový moment, který by Iga potřebovala zvládnout, soupeřka jí totiž svou nervozitou a spoustou nevynucených chyb cestu za trofejí hodně usnadnila. Ale tento zápas je nutné zmínit. Zejména kvůli konečnému výsledku. Ve Wimbledonu se totiž stejné skóre finálového zápasu objevilo jen jedinkrát, a to v roce 1911. A poslední tenistkou, která neztratila game v grandslamovém finále byla Steffi Grafová na Roland Garros 1988.

A new Wimbledon champion is crowned



Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy #Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Důležitá čísla

6:0 – Nejde jen o to, že Šwiateková ve finále neztratila ani jediný game, čímž vyrovnala rekord turnaje Dorothey Lambertové Chambersové (1911), ale udržela si svou působivou bilanci na turnajích velké čtyřky. Na nich v rozhodujícím utkání bojovala už šestkrát a ani jednou nepoznala hořkost prohry. Skóre 6:0 tedy neznamená jen pověstný kanár, které na turnaji rozdala tři. Ale je to i bilance jejich finálových zápasů na grandslamech. Před ní to dokázaly jen Margaret Courtová a Monica Selešová.

35- Iga Swiatek is the player with the fewest games dropped to secure the Women’s Singles title in Wimbledon in 2000s (35) - the fewest since Martina Navratilova in 1990. Road.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/Gef5XTjIRs — OptaAce (@OptaAce) July 12, 2025

35 – Jen tolik gamů během sedmi zápasů ztratila šampionka cestou za titulem. Pokud jde o 21. století, dostala se Šwiateková na první místo suverenity zisku wimbledonské trofeje. Doposud tomuto rankingu vévodila Venus Williamsová, která v roce 2001 prohrála 39 gamů. Lepší než Polka byla v roce 1990 Martina Navrátilová, která slavný turnaj vyhrála bez ztráty setu a soupeřky proti ní uhrály jen 29 her.

78 % – I když je Iga Šwiateková považována experty za výjimečnou tenistku v mezihře a na returnu (první 42 % úspěšnosti a druhý 62 %), působivá byla ve Wimbledonu její čísla u prvního servisu. Ze 245 podání přetavila hned 190 míčků ve své body. Její servis byl účinnější než u vyšších hráček s daleko razantnějším úderem (Rybakinová měla jen 75 %).

Grass, mastered.



Iga Swiatek is Poland's first Wimbledon singles champion pic.twitter.com/5fsPpX4ANC — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Trvalo to dlouhých 399 dnů (tolik uplynulo od jejího vítězství na French Open 2024), než zase mohla zvednout nad hlavu trofej. Triumf ve Wimbledonu v podání Šwiatekové byl možná překvapivý, ale vzhledem k průběhu turnaje a gradující formě nakonec i logický. "Tím, že se Wimbledon hraje na trávě, je výjimečnější. Vím, že na Roland Garros umím hrát dobře a dokazuju to každý rok. Tady jsem si tím nebyla jistá. Musela jsem si to dokázat," přiznala bývalá světová jednička na tiskové konferenci.

A také připustila, že po triumfu bude na chvíli moci upustit od striktních zásad. Zatímco na turnaji jsou léta hitem jahody se šlehačkou, Iga prozradila, že během Wimbledonu konzumuje těstoviny s jahodami. "Ale teď už budu trochu odvážnější," zajiskřilo se jí v očích. Koneckonců jahody jsou i skvělý doplněk šampaňského, a to si Polka za výjimečný turnaj rozhodně zaslouží.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.