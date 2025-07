Finále Wimbledonu: Pomsta Sinnera za Paříž, nebo Alcaraz napodobí Djokoviče a Federera?

Jannik Sinner (23) a Carlos Alcaraz (22) se na nedávném French Open poprvé potkali ve finále grandslamu a byl z toho nejdelší finálový duel v historii antukového majoru. O titul budou proti sobě bojovat také v neděli ve Wimbledonu. Zatímco Sinner je ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje poprvé a může se pomstít za nejkrutější porážku své kariéry, Alcaraz by hattrickem navázal na legendární členy Big Three Novaka Djokoviče a Rogera Federera.

Sinner – Alcaraz | 17:00 SELČ

Rivalita mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem vždy slibuje parádní podívanou a další takový zápas tenisový svět uvidí ve finále Wimbledonu. Sinner až na jedno klopýtnutí podobně jako na nedávném French Open po cestě do finále dominoval, ovšem zase se bude muset v souboji o titul vypořádat s rivalem, který v poslední době jako jediný narušuje jeho nadvládu na tenisových kurtech.

Tato rivalita nabídla už několik zklamání na jedné či druhé straně. A pořádně dramatický byl i jejich poslední souboj na French Open, kde se vůbec poprvé Sinner s Alcarazem střetli ve finále grandslamu. Sinner mohl tento duel vyhrát bez ztráty setu, pak měl ve čtvrté sadě tři mečboly v řadě na returnu a mohl ji dopodávat. K vítězství se přiblížil i v pátém rozhodujícím setu, ovšem nakonec v závěrečném super tie-breaku padl. Jednalo se zřejmě o nejkrutější porážku jeho kariéry.

Zda nějak tato prohra v téměř vyhraném zápase ovlivní jeho působení v dalším měření sil s Alcarazem, se dozvíme v neděli. Náznaky tu byly už v posledních týdnech, jelikož Sinner nečekaně prohrál v Halle s Alexanderem Bublikem a v osmifinále Wimbledonu s Grigorem Dimitrovem ztrácel už 0:2 na sety, než se Bulhar zranil a skrečoval. Sinner má ve finále Wimbledonu každopádně jedinečnou příležitost se za krutou porážku v Paříži pomstít. Ale pokus o odvetu rozhodně jednoduchý nebude, jelikož Alcaraz v posledních letech na pažitech dominuje.

Jannik Sinner prožívá od podzimu 2023 nejlepší období své kariéry, které potvrzuje i jeho fyzická a psychická dominance proti nejúspěšnějšímu hráči všech dob Novakovi Djokovičovi. Nadvládu nad srbským rekordmanem protáhl v semifinále Wimbledonu, v němž nepovolil zraněnému sedminásobnému šampionovi ani jeden set. Djokoviče porazil už popáté v řadě a vyhrál s ním již devět setů po sobě.

V pouhých 23 letech má Ital na kontě minimálně jednu finálovou účast na všech čtyřech grandslamech. Na tento úspěch dosáhl jako druhý nejmladší tenista v historii. Ještě působivější je, že to dokázal v mladším věku než legendární Big Three či jeho hlavní rival Alcaraz. Dalším cílem by měl být zisk prvního velkého titulu mimo oblíbené betony, na kterých v posledních skoro dvou letech nemá konkurenci. Blízko byl na nedávném French Open, ale utrpěl zmíněnou krutou porážku s Alcarazem.

V poslední době je v podstatě jeho jedinou překážkou na turnajích Alcaraz. A pokud by ho dokázal skolit ve finále letošního Wimbledonu, posunul by svou dominanci na hlavním mužském okruhu ještě dál. Zhruba před rokem se vyšplhal na post světové jedničky a od té doby má ve finále bilanci 6:3. Všechny tři nezdary zaregistroval proti svému následujícímu protivníkovi.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); French Open, Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (finále)

Bilance: 25:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:2 (kariérní 46:34)

Bilance ve finále grandslamů: 1:1 (kariérní 3:1)

Bilance ve finále: 1:2 (kariérní 19:7)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále)

Sinner – Wimbledon

Kariérní bilance: 19:4

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Halle (osmifinále)

Cesta turnajem: Nardi (6:4, 6:3, 6:0), Vukic (6:1, 6:1, 6:3), Martínez (6:1, 6:3, 6:1), (19) Dimitrov (3:6, 5:7, 2:2 skreč), (10) Shelton (7:6, 6:4, 6:4), (6) Djokovič (6:3, 6:3, 6:4)

Carlos Alcaraz není schopný dominovat takovým způsobem jako Sinner a obvykle hraje to, co k vítězství potřebuje. V semifinále Wimbledonu s Taylorem Fritzem byl párkrát jediný míček od nutnosti absolvovat rozhodující pátý set, ale okamžitě zabral a nakonec vzdorujícího Američana zdolal ve čtyřech setech.

Vzhledem k jeho výsledkům na travnatých kurtech v posledních letech, by 22letý Španěl klidně mohl v budoucnu překonat rekordních osm wimbledonských triumfů Rogera Federera. Na nejslavnějším tenisovém turnaji startuje teprve popáté v kariéře a bude útočit už na třetí titul. Pokud ho získá teď v neděli, stane se teprve čtvrtým hráčem v historii a třetím v tomto tisíciletí po Federerovi a Novakovi Djokovičovi, který vyhraje tři po sobě jdoucí ročníky travnatého majoru.

V nedávném finále antukového French Open se Sinnerem měl bezpochyby i trochu štěstí, nicméně ve fenomenálním obratu určitě sehrála roli i jeho neuvěřitelná síla ve finálových zápasech na těch největších turnajích. V nich má totiž neskutečnou bilanci 12:1 a svou ohromnou psychickou odolnost nejen v kritických a klíčových momentech potvrzuje také úspěšností 14:1 v pětisetových bitvách.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (triumf)

Bilance: 48:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 11:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:1 (kariérní 43:21)

Bilance ve finále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:0)

Bilance ve finále: 5:1 (kariérní 21:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Alcaraz – Wimbledon

Kariérní bilance: 24:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 2:0

Generálka: Queen's Club (triumf)

Cesta turnajem: Fognini (7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1), Tarvet (6:1, 6:4, 6:4), Struff (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), (14) Rubljov (6:7, 6:3, 6:4, 6:4), Norrie (6:2, 6:3, 6:3), (5) Fritz (6:4, 5:7, 6:3, 7:6)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 9:4, na trávě a ve Wimbledonu má navrch Sinner 1:0. Šance na vítězství jsou naprosto vyrovnané. Je ale potřeba zmínit, že Sinner prohrál všech pět posledních oficiálních soubojů. Na druhou stranu byl Sinner ve většině těchto zápasů dlouho lepším hráčem a dá se říct, že si některé z nich prohrál hlavně po psychické stránce.

Po kruté porážce s Alcarazem ve finále French Open bychom mohli předpokládat, že už má Sinner nejbolestivější moment své kariéry za sebou. To by mu paradoxně mohlo v dalším souboji s Alcarazem pomoct, protože krutější nezdar si jen lze těžko představit. Podmínky ve Wimbledonu jsou navíc rychlejší než na antuce v Římě či na French Open, což je pro Sinnera další dobrá zpráva.

Znovu však musíme zmínit fantastické výsledky a výkony Alcaraze na travnatých kurtech v posledních dvou letech. Od začátku roku 2023 má na pažitech bilanci 31:1, prohrál pouze s Jackem Draperem loni v londýnském Queen's Clubu. Navíc je ve finále Wimbledonu třetím rokem po sobě, kdežto Sinner do této fáze nejslavnějšího turnaje postoupil poprvé.

Nedělní program

CENTRE COURT (od 14:00 SELČ)

1. S. Hsieh/Ostapenková (4-Tchaj-wan/Lot.) - V. Kuděrmetovová/Mertensová (8-/Belg.)

2. Sinner (1-It.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v 17:00 SELČ

Kompletní program | Přehled mužského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.