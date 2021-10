Karacev po triumfu v Moskvě ztroskotal hned na trápícím se Millmanovi

Aslan Karacev patří k velkým objevům letošní sezony a stále aspiruje na ocenění pro největší zlepšení roku. Osmadvacetiletý Rus při svém debutu v hlavních soutěžích grandslamů senzačně došel až do semifinále Australian Open, v Dubaji získal svůj první titul, na antuce v Bělehradu vyřadil domácí světovou jedničku Novaka Djokoviče a zahrál si další finále.

V následujících měsících sice formu ztratil, ale před týdnem bez ztráty jediného setu kraloval v domácí hale v Moskvě. Na dalším ruském halovém podniku však úspěšný nebyl, v Petrohradu na triumf z hlavního města nenaváže, jelikož ztroskotal hned na úvod proti Johnovi Millmanovi.

Favorizovaný Karacev jako první ztratil podání, ovšem měl čtyři brejkboly, z toho dokonce tři v řadě, na to, aby manko brejku ihned smazal. Ani jednu šanci ale nevyužil, k další se za celý zápas nedostal a za necelou hodinu a půl prohrál jasně 3-6 2-6.

Trápící se 32letý Australan, který má letos negativní bilanci 23-24, o své první semifinále v sezoně 2021 zabojuje proti Taylorovi Fritzovi. S Američanem, jenž dnes skalpem krajana Tommyho Paula oslavil své 28. narozeniny, prohrál oba předchozí souboje.

