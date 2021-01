Karolína Plíšková a Muchová v Abú Zabí neztratily set, Vondroušová a Hradecká končí

Karolína Plíšková zahájila novou sezonu v Abú Zabí s novým trenérem Saschou Bajinem. A debut to byl úspěšný, nasazená trojka si poradila 6-2 7-6(4) s lucky loserem a 278. hráčkou světa Despinou Papamichailovou, která na poslední chvíli nahradila Soranu Cirsteaovou.

Proti Řekyni měla od začátku navrch, ale za stavu 6-2 5-3 utkání nezvládla dopodávat a na kurtu se ještě několik minut zdržela. Rozhodující dějství ale nepřipustila a set získala v tie-breaku.

Další soupeřkou české jedničky a světové šestky bude Mona Barthelová, nebo Anastasia Gasanovová.

