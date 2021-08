Karolína Plíšková a Siniaková vstoupily do US Open vítězně

US OPEN - Vítězný vstup do US Open mají za sebou další dvě české tenistky. Karolína Plíšková si poradila s mdomácí teenagerkou Caty McNallyovou, Kateřina Siniaková zdolala Lotyšku Anastasiji Sevastovovou. První kolo dnes čeká ještě na Petru Kvitovou, Karolínu Muchovou a Kristýnu Plíškovou.

Karolína Plíšková získala bez větších problémů první set a ve druhém vedla nad 130. hráčkou světa, která dostala do hlavní soutěže divokou kartu, už 3:0. Devatenáctiletá Američanka začala hrát odvážněji, Plíšková naopak chybovala a nechala soupeřku srovnat na 3:3. V koncovce ale Češka znovu vzala Američance servis a při svém podání duel ukončila dvěma esy.

"Začala jsem výborně, pak jsem trošku ztratila koncentraci a dělala lehké chyby. Ona se zlepšila, ukázala, že má ze čtyřhry dobrý return. Moc mi nešel servis. Za jeho pomoci bych to měla snadnější," řekla na kurtu Plíšková, která dala osm es a udělala i šest dvojchyb.

Další soupeřkou české finalistky z roku 2016 bude Kazaška Zarina Dijasová, nebo Amanda Anisimová z USA.



Kateřina Siniaková už na osmém turnaji po sobě vyhrála svůj úvodní zápas. V New Yorku zdolala 7-6 6-4 Lotyšku Anastasiji Sevastovovou a po třech letech postoupila do 2. kola US Open. O vyrovnání svého maxima z roku 2018 si zahraje s Řekyní Sakkariovou (h2h 2-1).



Ve druhém kole US Open jsou tak už čtyři Češky, včera uspěly Barbora Krejčíkočvá a Markéta Vondroušová. Dnes v New Yorku odstartují ještě Petra Kvitová, Karolína Muchová a Kristýna Plíšková.



Podrobnosti připravujeme.