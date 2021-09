Karolína Plíšková jako už třetí Češka na US Open nenašla recept na Sakkariovou a končí ve čtvrtfinále

Karolína Plíšková se nedávno ve Wimbledonu probojovala až do finále, zlomila krizi, zvedla si sebevědomí a na US Open, kam přijela v roli jedné z největších favoritek, si dělala zálusk na svůj první grandslamový titul a první trofej od loňského ledna.

Do závěrečného grandslamu sezony vstoupila hladkým vítězstvím nad Caty McNallyovou, ovšem s další domácí nadějí Amandou Anisimovovou sehrála parádní dramatickou přestřelku, v níž dokonce likvidovala mečbol. Další komplikace ale proti Ajle Tomljanovicové ani Anastasii Pavljučenkovové nepřipustila.

Její útok na už páté finále v pandemické době ztroskotal na Marii Sakkariové. Na řeckou jedničku v průběhu turnaje nenašly recept ani další české naděje Kateřina Siniakové a Petra Kvitová, ani ony nedokázaly řecké jedničce sebrat set.

The moment she became a two-time Grand Slam semifinalist! @mariasakkari | #USOpen pic.twitter.com/6JtWuuJye6