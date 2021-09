Plíšková: Podmínky v New Yorku se zrychlují. Nemám pak čas na svou hru a údery

Karolína Plíšková oslňovala na US Open sprškou es, které nasázela ve druhém a třetím kole. Podání bylo podle české tenistky po vyřazení ve čtvrtfinále závěrečného grandslamu sezony jediné, na co se mohla v turnaji spolehnout. Dál tak čeká na vytoužený grandslamový titul, myšlenkami na něj se už ale nestresuje.

Plíšková prohrála v boji postup do semifinále s Řekyní Marií Sakkariovou. Po utkání bez brejkbolu řekla, že se necítila herně nejlépe. "Ani v jednom zápase tady to nebylo úplně ono," uvedla na tiskové konferenci a srovnávala výkon s Wimbledonem, kde došla do finále.

"Tam jsem hrála agresivněji, víc jsem do toho chodila. Ve Wimbledonu jsem výborně returnovala, což se mi tady nedařilo. Hra odzadu nebyla tak dobrá, z forhendu jsem měl snad tisíc chyb."

Přiznala, že od postupu do finále v New Yorku před pěti lety jí podmínky ve Flushing Meadows tolik nesedí. "Přijde mi, že se zrychluje povrch i míče. Mám pocit, že nemám čas na moji hru a moje údery. Jediné, co mi fungovalo a drželo zápasy, byl servis. Něco jsem zahrála i odzadu, ale nebylo to podle mě úplně to pravé," hodnotila devětadvacetiletá bývalá světová jednička.

Dál její kariéra připomíná tu Tomáše Berdycha, který dlouhodobě patřil ke světové špičce, ale na grandslamový titul nedosáhl. "On se snažil, ale měl to hodně těžký," připomněla Plíšková, že Berdych hrál ve vrcholné éře Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. "A těžký to je i teďka. Je to sedm zápasů a i kdyby tam byly holky z dvoustovky, které nejsou top na žebříčku, tak je to pořád těžký. Musíš vyhrát sedm zápasů a být konzistentní dva týdny," řekla Plíšková.

Podobně jako Berdych postupně dospěla k tomu, že se nechce touhou po grandslamovém triumfu stresovat. "V jednu dobu to všichni řešili. A teď, jak se mi zase začalo dařit, tak to tak neřeším a nechávám to být. Opravdu nejde dělat nic jiného než se snažit."

Z New Yorku se nyní Plíšková vrátí domů. "Jsem pryč skoro dva měsíce. Tenhle výjezd byl extrémně dlouhý, myslím, že nejdelší v mé kariéře," uvedla. V Česku byla naposledy po finále Wimbledonu, pak letěla do Tokia a odtud rovnou na americké turnaje.

"Celý tenhle rok mi přijde jak nekonečný příběh," řekla s tím, že se pokusí načerpat síly na závěr sezony. "Čeká nás ještě pár turnajů, což je fajn, ale přijde mi, že tenisu a cestování mám až nad hlavu. Přes léto se mi dařilo a neměla jsem šanci pár dní si odfrknout. Teď je možná ten čas," řekla.

"Celkově jsem ale nadšená z toho, jak poslední měsíce vyšly, protože první část sezony nebyla z nejlepších. Hlavně jsem šťastná, že jsem našla cestu zpátky," dodala Plíšková, jíž se nevydařila první část roku, ale spolu s Wimbledonem už hrála třikrát ve finále.

Plán turnajů do konce roku ještě nemá. Koncem září by měla být největší hvězdou akce WTA v Ostravě, poté se vrátit do USA na Indian Wells, podle zdravotního stavu a nominace hrát v Praze finálový turnaj Fed Cupu a Turnaj mistryň. "Je to do haly, z haly ven, zas do haly, z Evropy do Ameriky a zpět. Je to bláznivé. Snad vydržím poslední měsíc pohromadě," usmála se.