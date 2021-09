Osmnáctiletá kvalifikantka Raducanuová neztratila set ani s Bencicovou a je na US Open už v semifinále!

Emma Raducanuová do letošní sezony naskočila až v červnu a na domácí půdě ve Wimbledonu si po skalpech Vitalije Ďjačenkové, Markéty Vondroušové a Sorany Cirsteaové připsala svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a na nejslavnějším turnaji světa prošla až do osmifinále, v němž vzdala Ajle Tomljanovicové.

V životní formě pokračuje i na amerických betonech, z posledních 18 duelů má bilanci 16-2. Po finálové účasti na podniku WTA 125k v Chicagu se bez ztráty jediného setu prostřílela z kvalifikace až do semifinále US Open. Po cestě mezi nejlepší osmičku ničila jednu soupeřku za druhou. V kvalifikaci se ještě rozehřívala a ve třech zápasech ztratila 16 gamů, v hlavní soutěži v pěti utkáních soupeřkám dohromady povolila jen 22 her.

Osmnáctiletá Britka nedala šanci Stefanii Vögeleová (6-2 6-3; 24 vítězných úderů - 18 nevynucených chyb), Shuai Zhang (6-2 6-4; 27-11), Saře Sorribesové (6-0 6-1; 23-16), Shelby Rogersové (6-2 6-1; 18-14) ani Belindě Bencicové (6-3 6-4; 23-12).

Do zápasu s rozjetou olympijskou vítězkou, která do čtvrtfinále také prošla bez ztráty setu, měla pomalejší začátek. Ztratila hned první servis, ale stav 1-3 pěti získanými hrami v řadě otočila. Ve druhé sadě odvrátila všechny tři brejkboly (v jednom gamu), jediným brejkem rozhodla o svém postupu a znovu vylepšila svůj nejlepší výsledek na podnicích velké čtyřky.

"Belinda byla strašně těžká soupeřka. Musela jsem si dát pozor především na rychlost jejích míčů, protože dává opravdu velké rány," řekla Raducanuová, dcera rumunského otce a čínské matky narozená v kanadském Torontu.

Raducanuová je v open éře vůbec první kvalifikantkou v semifinále amerického grandslamu a v historii US Open třetí semifinalistkou figurující mimo elitní stovku žebříčku po Billie Jean Kingové (semifinále 1979) a Kim Clijstersové (triumf 2009).

Navíc se jí povedlo něco naprosto nemyslitelného. Ještě na začátku Wimbledonu byla až 338. hráčkou světa a britskou desítkou. Nyní má jistý posun na 51. místo a roli britské jedničky, na kterém nahradí Johannu Kontaovou, jež tento post hájila skoro šest let.

Raducanuová bude ve čtvrtečním semifinále čelit Karolíně Plíškové, nebo Marii Sakkariové.

