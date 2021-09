Karolína Plíšková si poradila s Pavljučenkovovou a po třech letech na US Open prošla do čtvrtfinále

US OPEN - Karolína Plíšková pokračuje v solidní formě. V dnešním osmifinále US Open si v souboji finalistek letošních grandslamů poradila 7-5 6-4 s Anastasií Pavljučenkovovou, oplatila jí jednu z posledních dvou porážek a ve vzájemné bilanci své vedení navýšila na 7-2. Ve svém prvním čtvrtfinále v New Yorku po třech letech, ve kterém doplnila Barboru Krejčíkovou, se finalistka ročníku 2016 utká s Marií Sakkariovou, nebo předloňskou šampionkou Biancou Andreescuovou.