Raducanuová na US Open zničila i domácí Rogersovou a je poprvé ve čtvrtfinále grandslamů

US OPEN - Osmnáctiletá Emma Raducanuová pokračuje v neuvěřitelném debutu na US Open, včetně kvalifikace zvládla už sedm zápasů a ani jedné soupeřce nedala šanci. Výjimkou nebyla ani Shelby Rogersová, domácí přemožitelku světové jedničky Ashleigh Bartyové za hodinu a pár minut smetla 6-2 6-1 a poprvé postoupila do čtvrtfinále grandslamů. V něm osmifinalistka nedávného Wimbledonu potká olympijskou vítězku Belindu Bencicovou.