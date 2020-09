Karolína Plíšková si v Římě poradila s Blinkovovou. Do čtvrtfinále postoupila i Vondroušová

Karolína Plíšková se po zklamání na amerických betonech, kdy na generálce Western & Southern Open skončila hned na úvodní soupeřce a na US Open v roli jedné z největších favoritek už ve druhém kole, vydala obhajovat loňský triumf na antuku do Říma a zatím postupuje s přehledem.

Nasazená dvojka si v úvodním kole v derby poradila s krajankou Barborou Strýcovou a set neztratila ani s Annou Blinkovovou. Ruskou kvalifikantku přehrála 6-4 6-3, vyhrála s ní i druhý vzájemný souboj a poprvé od lednového Australian Open zaznamenala dvě výhry v řadě.

Plíšková do utkání vstoupila ztraceným podáním, ihned si ho však vzala zpět a o zisku úvodního dějství rozhodla brejkem čistou hrou v desátém gamu. Poté už měla navrch, přestože soupeřce ve druhé sadě dovolila snížit z 1-5 na 3-5. Druhý pokus zápas dopodávat nicméně nepromarnila a i druhý set ukončila čistou hrou.

Plíšková, která letošní sezonu zahájila třetím triumfem v Brisbane, ale od té doby se jí nedaří, se do čtvrtfinále římského turnaje Premier 5 dostala potřetí. Zatímco v roce 2017 v něm nestačila na pozdější šampionku Elinu Svitolinovou, loni porazila Viktorii Azarenkovou a zvládla i semifinále s Marií Sakkariovou a finále s Johannou Kontaovou.

V letošním čtvrtfinále bude česká jednička čelit Elise Mertensové. Nasazená Belgičanka přehrála dvakrát 6-4 kvalifikantku Danku Koviničovou a po pauze zaznamenala již 15. vítězství. Plíšková s finalistkou letošního ročníku pražského antukového turnaje WTA jediný dosavadní souboj suverénně vyhrála.

