Karolína Plíšková v parádní přestřelce s Anisimovovou odvrátila mečbol a vydřela postup do třetího kola US Open

Karolína Plíšková se nedávno ve Wimbledonu probojovala až do finále, zlomila krizi, zvedla si sebevědomí a stále touží po premiérovém grandslamovém triumfu. Česká jednička, která po koronavirové pauze hrála už čtyřikrát finále, ale na první titul od loňského ledna stále čeká, na US Open patří k největším favoritkám.

Ve Flushing Meadows letos začala hladkým vítězstvím nad Caty McNallyovou, ovšem s další domácí soupeřkou měla obrovské potíže. Amandu Anisimovovou, kterou v předchozích třech soubojích vždy porazila ve dvou setech, tentokrát udolala až po téměř dvouapůlhodinové parádní přestřelce, v níž měly obě aktérky mečbol.

Plíšková v sedmém gamu poprvé a zároveň naposledy v utkání ztratila podání. Na zaváhání zareagovala okamžitým rebrejkem. O dva gamy později nevyužila na returnu první setbol, ale při dalším podání soupeřky už uspěla a šla do vedení. Ve druhé sadě nebyl k vidění jediný brejkbol, přesto měly obě hráčky ve zkrácené hře problém uhrát bod na vlastním servisu. Tie-break nakonec nejtěsnějším rozdílem ovládla 20letá Američanka, Plíšková za ni setbol proměnila dvojchybou.

Rodačka z Loun do stavu 5-5 v rozhodujícím dějství udělala snad jen dvě nevynucené chyby a ani v závěrečném setu nečelila jedinému brejkbolu. I tak vítězství urvala až v úplné koncovce, ačkoli v 11. hře měla čtyři brejkboly a hlavně ten druhý měla na raketě, nalitý forhend však napálila do sítě.

V infarktové zkrácené hře prohrávala už 2-5, čtyřmi body skóre otočila, ale Anisimovová si po úspěšném přechodu na síť s prvním mečbolem zápasu poradila a sama se dostala do stavu, kdy byla jediný míček od postupu. Plíšková se ovšem nezalekla, agresivní hrou hrozbu zlikvidovala a nakonec zkrácenou hru vyhrála 9-7.

"Byl to super náročný zápas od prvního momentu," řekla Plíšková na kurtu. "Ona hrála rychle, občas jsem nestíhala, ale byla trpělivá. Obě jsme skvěle podávaly. Bylo to o pár míčcích a na konci taky o trošce štěstí," dodala.

Devětadvacetiletá Plíšková tak měla velmi blízko k tomu, aby na US Open, kde v roce 2016 hrála své první ze dvou grandslamových finále, znovu po roce vypadla ve druhém kole. Anisimovová se výsledkově trápí už od senzačního semifinále French Open 2019, dnes však předváděla úplně jiný tenis. Pokud dokáže na dnešní výkon navázat, pak se může velmi rychle vrátit do horních pater žebříčku WTA.

Plíšková se o páté newyorské osmifinále popere s Ajlou Tomljanovicovou. S Australankou zvládla posledních pět soubojů a ve vzájemné bilanci dominuje 5-1.

No top 20 WTA player lost in the first two rounds of the #USOpen.



Into R3:

1 Barty

2 Sabalenka

3 Osaka

4 Pliskova

5 Svitolina

7 Andreescu

8 Swiatek

9 Krejcikova

10 Muguruza

11 Kvitova

12 Bencic

13 Halep

15 Pavlyuchenkova

16 Mertens

17 Kerber

18 Sakkari

19 Azareka

20 Rybakina