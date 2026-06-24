Kauza Vondroušové má podle americké legendy zásadní problém. Chápu ji, ale...
Případ Vondroušové dál rozděluje tenisovou veřejnost. Zatímco někteří považují čtyřletou suspendaci za nepřiměřeně přísnou, jiní upozorňují na nutnost dodržovat pravidla antidopingového programu bez výjimek. Právě mezi těmito dvěma pohledy se ve svém podcastu Served pohyboval i bývalý vítěz US Open Roddick.
Někdejší první hráč světa uvedl, že dokáže pochopit situaci, ve které se Češka ocitla. Řekl také, co by tenistce v danou chvíli poradil. "Kdyby mé dceři bylo 26 let a nevěděla by, kdo stojí za dveřmi, řekl bych jí, aby neotvírala," pronesl Američan, který tak reagoval na obhajobu wimbledonské šampionky. Podle mnohých se přesně takto měla Vondroušová v danou chvíli zachovat. Ona ale otevřela, komisařku si ještě vyfotila a dokonce jí podepsala protokol o tom, že vzorek neodevzdala.
Vondroušové uškodil i podpis, říká právník o dopingové kauze
Rodačka ze Sokolova v dubnu tohoto roku následně pustila do světa ještě druhou verzi, ve které se vymlouvala na úzkosti a duševní zdraví. Roddick vzápětí však upozornil na zásadní otázku, kterou podle něj celý případ vyvolává. "Chápu ji, ale problém je, že pokud se úzkost z toho, kdo stojí za dveřmi, stane přijatelnou omluvou, jak potom vůbec někoho testovat?" ptal se.
Podle legendárního Američana nejde o jednoduchý případ a chápe argumenty obou stran. Na jedné straně stojí bezpečnost a osobní obavy sportovce, na druhé pak potřeba zachovat funkční antidopingový systém. "Pokud by taková výjimka existovala, je to obrovská mezera v systému pro každého, kdo by skutečně užíval zakázané látky." pokračoval.
Roddick zároveň přiznal, že si zatím nechce vytvořit definitivní názor. Ocenil otevřenou komunikaci ze strany Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) a uvedl, že si chce před konečným hodnocením prostudovat všechny dostupné informace.
Porovnání se Sinnerem
Přesto jej překvapila přísnost navrhovaného trestu. V této souvislosti zmínil i loňský případ Jannika Sinnera, který po dohodě s antidopingovými orgány obdržel výrazně kratší suspendaci. "Po loňském případu Sinnera působí tři měsíce pro něj a čtyři roky za toto jako velmi přísný rozdíl," řekl.
Na závěr pak neskrýval rozpaky nad výší sankce, která by Vondroušovou vyřadila z profesionálního tenisu až do roku 2030. Stříbrná medailistka z Tokia by tak přišla i o olympijské hry v Los Angeles. "Hraničí to s koncem kariéry. Čtyři roky jsou prakticky nejvyšší trest, jaký můžete za první provinění dostat. Takový trest je v tenise opravdu výjimečný. Je to šílené. Nelíbí se mi to," uzavřel bývalý americký tenista.
Nové informace v dopingové kauze: Vondroušová moc dobře věděla, co se stane
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pokrytectví všech zastávačů je do nebe volající