Vondroušové uškodil i podpis, říká právník o dopingové kauze. Odkdy se Češce počítá trest?
Vyhrála Wimbledon, dostala se do finále Roland Garros a má i medaili z olympijských her. Ani tento statut tenisové celebrity ale nepomohl Markétě Vondroušové k tomu, aby vyvázla od tribunálu agentury ITIA bez trestu, jako se nedávno podařilo mužské světové jedničce Janniku Sinnerovi. Česká tenistka se naopak zřejmě stala exemplárním případem.
"Bohužel, Markétě byl udělen trest v maximální sazbě, a to zřejmě proto, že soudce z ITIA nepřesvědčila, že odmítla dopingovou zkoušku neúmyslně. To je například kvůli nějaké momentální zdravotní indispozici, stresové reakci, obavě o bezpečnost nebo z jiných závažných důvodů," říká Halama.
Nahlížel jste do rozsudku, kde je popsán průběh neuskutečněného dopingového testu. Co z něj lze vyčíst?
"Dle mého názoru muselo na straně Markéty dojít k nějakému nešťastnému a zbytečnému nedorozumění při komunikaci s dopingovou komisařkou, která se dostavila k ní do bytu mimo nahlášenou hodinu v systému nahlašování pobytu hráčů. Ale došlo přitom zároveň i k přitěžující okolnosti: Markéta sama podepsala formulář o tom, že odmítá dopingový test, který měl být komisařkou proveden. To určitě výrazně ztížilo možnosti následné právní obrany pro její právní tým při obhajobě případu. V tomto kontextu pak muselo být velmi problematické obhájit argument, že se obávala o svoji osobní bezpečnost, když jí u dveří zazvonila cizí osoba… Ale Markéta určitě musela být velmi frustrovaná přístupem komisařky, která se dostavila pozdě večer a vůbec celým systémem kontrol. Ten je pro sportovce z hlediska normálního života v soukromí vlastně naprosto neúnosný, až téměř šikanózní. A nic na tom nemění různá alibistická prohlášení a tvrzení anti-dopingové agentury ITIA a ostatních agentur, že vždy dbají i na dobro a práva na ochranu soukromí všech sportovců."
Vondroušová argumentovala, že komisaři by měli navštěvovat sportovce pouze ve vymezeném časovém prostoru, který dávají přes aplikaci k dispozici? Evidentně je to ale jinak. Jaká jsou vůbec napsaná pravidla?
"Anti-dopingová pravidla pro kontrolu jsou v tomto ohledu velmi tvrdá – komisaři mohou striktně vzato navštívit sportovce de facto kdykoliv, a to i mimo časy a místa nahlášené sportovcem. Nicméně zvykem bývá, že komisaři neprovádějí kontroly mezi 23. hodinou a pátou ranní, a to kvůli respektu k soukromí hráčů."
A co když se sportovec rozhodne neotevřít dveře?
“Ano, z pragmatického hlediska je pro sportovce nejlepší při neohlášené kontrole mimo sportovcem nahlášený čas a místo pobytu prostě nereagovat na zvonek a neotevírat. Ale to by už musel mít daný hráč či hráčka velmi vysokou úroveň právních znalostí antidopingových pravidel. A také by asi pak nemohl přijmout prakticky žádnou cizí návštěvu nebo kurýra doručujícího zásilku. Jednoduše: Markétě nelze dle mého názoru nijak vyčítat, že otevřela. Prostě reagovala jako normální člověk.”
Sám jste zastupoval hráče při obhajobě dopingového případu. Je standardní, že se na soud čeká až sedm měsíců jako v případě Vondroušové?
“Ta doba projednávání mě nepřekvapila, je opravdu standardní.”
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A jak ten soud probíhá? Chodí hráči osobně před tribunál?
"Když jsem v roce 2009 zastupoval Iva Mináře při jeho dopingové kauze po utkání v Davis Cupu Česko proti Argentině – hrál tehdy proti Juanu Martin Del Potrovi – ještě probíhalo řízení před anti-dopingovými tribunály osobně v Londýně. Videopřenosy ještě nebyly technicky dostupné. V dnešní době se ale většina řízení odehrává online přes videokonferenci. Šetří to všem zúčastněným stranám čas a náklady."
A jaký máte dojem ze soudu s Vondroušovou? Vypadá to, že tribunál byl razantní až nekompromisní.
"Zdálo se mi, že se Markéta z hlediska taktiky svojí obhajoby snažila jaksi ‘vyburcovat’ své kolegy a kolegyně z okruhu k tomu, aby se připojili k jejímu protestu proti celému systému dopingových kontrol a testování. Šla prostě proti proudu, proti systému. A to se, přirozeně, soudcům a funkcionářům ITIA určitě nelíbilo. Možná si tím uškodila. Ale kdoví, to jen spekulace."
Vondroušová v mezidobí nastoupila i za český fedcupový tým. Je to standardní, že tenisté mohou hrát?
"V rozporu s pravidly to určitě nebylo. Ale nebývá to zvykem, hráči ve většině případů po sdělení obvinění od anti-dopingové agentury dobrovolně zastaví účast v soutěžích, protože se jim potom čas, po který nesoutěží, odečte z budoucího trestu."
Dá se tedy čekat, že trest se jí začal počítat od dubnového Fed Cupu?
"Ne, tohle není případ Markéty. Ona nezvolila cestu dobrovolné suspendace a tak se jí trest začíná počítat právě až datem rozsudku."
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Myslíte, že by se i díky případu Vondroušové mohly nastavené věci nějak měnit?
"Není to jen o Markétě Vondroušové. I mnoho ostatních hráčů se v minulosti opakovaně vyjadřovalo v tom smyslu, že současný systém dopingových kontrol je pro ně z hlediska normálního života v soukromí neúnosný, až téměř šikanózní. Hlasitými kritiky jsou Elina Svitolinová, její manžel Gael Monfils a i další. Hodně nahlas mluví i bývalý grandslamový vítěz Andy Roddick ve svých podcastech a i ostatní. Nic na tom nemění různá alibistická prohlášení agentury, že se vždy dbá o dobro a práva na ochranu soukromí všech sportovců. Zdá se mi, že jsou nyní anti-dopingoví funkcionáři v tématu zmírnění nesnesitelných pravidel pod velkým tlakem. Ale to by pak přišli o svoji moc. To se jim nelíbí. A proto zřejmě udělují přísnější tresty sportovcům, kteří se ozvou."
ITIA byla spoustou lidí označena za nedůvěryhodnou. Například s Jannikem Sinnerem, který měl v těle zakázané látky, zacházela jako v rukavičkách. Vnímáte rozdíl v přístupu jeho kauzy a případu Vondroušové?
"V případě Sinnera došlo podle mě k velice neobvyklé rychlosti v projednání jeho případu. Všechna jeho podání a návrhy byly agenturou ITIA řešeny téměř okamžitě, což se v případě ostatních tenistů nikdy nestalo. Z mého pohledu měl naprosto nadstandardní zacházení. Koneckonců, i spousta tenisových osobností včetně Novaka Djokoviče se kvůli tomu ozývalo…"
Má Markéta Vondroušová šanci na zrušení či zmírnění verdiktu?
"Markéta se podle mě určitě odvolá k CASu, k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu pro sport v Lausanne. Ten řeší odvolání sportovců či národních anti-dopingových agentur pro všechny sporty. Šance na zrušení či zmírnění verdiktu určitě existuje, ale vyhodnotit ji neumím, protože nejsem seznámen s podrobným rozsudkem ITIA s odůvodněním, to ještě není na internetu k dispozici."
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Nésu blbý, nic sem nepodepsal, nic nedostane
Ale manzela uz nechtela takze .........
Tak to mě hlava nebere
Teď to musí uhrát, že v tu chvíli byla mimo(sehnat si papíry na hlavu)
"Nic na tom nemění různá alibistická prohlášení agentury, že se vždy dbá o dobro a práva na ochranu soukromí všech sportovců. Zdá se mi, že jsou nyní anti-dopingoví funkcionáři v tématu zmírnění nesnesitelných pravidel pod velkým tlakem. Ale to by pak přišli o svoji moc. To se jim nelíbí. A proto zřejmě udělují přísnější tresty sportovcům, kteří se ozvou."
Já to říkám od začátku jde čistě jen o pomstu vrchnosti a Markéta pro ně byla dokonalý případ na kterém si smlsnout holt udělala stupidní chybu a dle paragrafů je vinna. Divím se že dostala "jen" 4 roky. Za mě by dávalo skoro smysl když se někdo vzepře ho na ulici klidně rovnou zrušit. Ušetřilo by to mnoho nervů i peněz Cílená likvidace toto, skoro to vypadá že až na objednávku... (bože ta je tak pitomá podepsat si dobrovolně glejt smrti )