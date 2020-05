Kdybych nebyl strýc Rafy, fandil bych Rogerovi. Proti Djokovičovi se nám vždy hrálo hůře, svěřil se Toni Nadal

Toni, strýc a bývalý trenér Rafaela Nadala, a současný trenér antukového krále Carlos Moya pro Eurosport poskytli rozhovor, v němž hodnotili největší rivaly svého svěřence a také cestu za triumfem na loňském US Open. Toni se svěřil s tím, že kdyby nebyl strýcem Rafy, tak by fandil Rogerovi Federerovi. Zatímco na švýcarského veterána věděl, co platí, proti aktuální světové jedničce Novakovi Djokovičovi často vůbec netušil, co svému synovci poradit.

Co si myslíte o Rogerovi Federerovi?

Toni Nadal: Za mě je skvělým hráčem. Jeho tenis si užívám a hodně ho sleduju. Kdybych nebyl strýcem nebo trenérem Rafaela, tak bych chtěl, aby Federer vyhrál všechny zápasy. Líbí se mi jeho hra, je tak elegantní a přitom efektivní. Federer je podle mě nejlepším hráčem všech dob, možná společně s Rodem Laverem či Rafaelem. Momentálně je Federer vůbec nejlepší, Rafa je ale blízko.



A co Novak Djokovič?

Toni Nadal: Pro nás bylo vždy těžší hrát proti Djokovičovi. Není to o tom, jestli je lepší Federer, nebo Djokovič. Víme, co na Federera platí. Před vstupem na kurt jsme měli jasnou taktiku. Když jsme hráli proti Djokovičovi, tak jsme mnohokrát vůbec nevěděli, co Rafaelovi poradit.



Jak jste přistupovali k Daniilovi Medveděvovi, který byl Rafovým soupeřem ve finále loňského US Open?

Carlos Moya: Řešili jsme vše, i taktiku. Hráli proti sobě pár týdnů zpět ve finále v Kanadě, kde Rafa vyhrál jednoznačně. Ze začátku to bylo náročné, ale pak Rafa začal hrát lépe a už to šlo hladce. Pak Medveděv vyhrál Masters v Cincinnati, takže to nebylo zase takové překvapení, že se dostal do finále US Open.



Co jste si říkali o prvním semifinále, v němž Medveděv přehrál Dimitrova?

Carlos Moya: Upřímně, že čím delší ten zápas bude, tak tím lépe pro Rafu. Pokud si vzpomínáte, tak Medveděv měl během turnaje menší zdravotní potíže. Navíc přes léto odehrál velkou porci zápasů. Rafa ve finále vedl 2-0 na sety a říkal jsem si, že snad bude brzy hotovo, že se soupeř do zápasu už nevrátí.

Pak se stalo něco neskutečného. Rafa ve třetím setu nepotvrdil brejk, pak neproměnil brejkboly za stavu 4-4, mohl poté podávat na vítězství. To bylo pro Rafu hodně špatné. Nakonec ale ukázal silnou psychiku. Bylo to i tom přesvědčit Medveděva, že není jednoduché hrát své první grandslamové finále proti tak zkušenému hráči jako je Rafa, který jich má za sebou hodně.



Co rozhodlo pátý set?

Carlos Moya: Za mě to byly zkušenosti. Rafa má ale i schopnost se přizpůsobit hře soupeře a následně svou hru změnit, snažil se nabourat Daniilův rytmus. Podle mě Medveděv ve třetím setu úplně změnil taktiku, což nás všechny trochu překvapilo.



Jak moc těžké je pro hráče jako Rafa čelit Medveděvovi?

Carlos Moya: Je jako zeď. Na tak vysokého hráče se tak dobrý pohyb jen tak nevidí. Daniil je skvělý atlet a není vůbec snadné ho od základní čáry přetlačit. Musíte hodně měnit rytmus hry, různé rotace, síla úderů, slajsy, snažit se hru zkrátit... Pokud byste rytmus neměnili a snažili se jen hrát vítězné údery, tak je velmi těžké ho porazit.

Podle mě Medveděv za stavu 0-2 na sety změnil svou hru, začal se víc tlačit na síť, dokonce jsme viděli i servis - volej, šel do většího rizika, snažil se výměny zkracovat a fungovalo to. Jestli se nepletu, tak v pátém setu měl dva brejkboly na 2-0. Nevím, co se mohlo stát, kdyby Rafa servis ztratil. Jak jsem už řekl, změna taktiky nás překvapila. Ukázalo se, že Medveděv je skvělým hráčem.