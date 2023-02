Kecmanovič vyhrál 100. zápas a postoupil do finále už na všech površích

Bývalá juniorská jednička a finalista chlapeckého US Open Miomir Kecmanovič si své první finále na okruhu ATP zahrál v roce 2019 ještě jako teenager na trávě v turecké Antalyi. O rok později na antuce v Kitzbühelu získal premiérový titul.



Na finále číslo 3 si ale musel dva a půl roku počkat. Rovnou však zkompletoval sbírku finálových zápasů na všech površích, neboť ho vybojoval na betonu v Delray Beach.



Sérii čtyř semifinálových porážek ukončil proti Radu Albotovi, který si před čtyřmi lety v Delray Beach zahrál své jediné finále a stal se prvním moldavským vítězem turnaje ATP. 23letý Srb zvítězil 7-6 3-6 6-2, když v prvním setu odvrátil tři setboly a v rozhodující sadě smazal manko brejku z úvodní hry.



"Celý zápas jsem byl trochu nervózní. Ale naštěstí jsem dokázal zůstat klidný v nejdůležitějších okamžicích, na kterých záleželo. Hrál jsem dobře a jsem šťastný, že jsem dokázal postoupit," řekl Kecmanovič po své jubilejní 100. výhře.



"To je úžasný pocit. Je šílené, jak brzy jsme na tuhle metu dosáhl. Jsem šťastný a pyšný zároveň. Doufám, že ještě pár stovek přidám," dodal rodák z Bělehradu.

Career win No. 1️⃣0️⃣0️⃣ @MioKecmanovic is through to the final in Delray defeating Albot 7-6 3-6 6-2 and claims his milestone victory!@DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/RSjicm21wp