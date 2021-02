Keninová se trápí i po neúspěšné obhajobě. Na 250 v Melbourne prohrála s hráčkou bez žebříčku

Sofia Keninová loni senzačně ovládla Australian Open a i když se poté herně trápila, dokázala triumfovat ještě na slabě obsazené halové akci v Lyonu a v závěru sezony dojít až do finále French Open. Solidně si vedla i v Abú Zabí a na generálce v Melbourne, na obou podnicích uhrála čtvrtfinále.

Obhajobu loňského triumfu na úvodním grandslamu sezony však nezvládla, ve druhém kole jasně prohrála s rozjetou Kaiou Kanepiovou. Dvaadvacetiletá Američanka přiznala, že byla z obhajoby velmi nervózní.

Místo aby z ní tlak spadl a začala se postupně vracet do své nejlepší formy, tak schytala nejhorší porážku své kariéry. Světová čtyřka na akci WTA 250 v Melbourne, která se koná ve druhém týdnu právě probíhajícího Australian Open, končí hned po prvním zápase. V něm nestačila 6-2 6-7(4) 4-6 na 18letou domácí tenistku Olivii Gadeckou, jež ani nefiguruje v žebříčku WTA.

Simply sensational 18 year old Olivia Gadecki upsets the No.1 seed Kenin, 2-6, 7-6(4), 6-4 at the Phillip Island Trophy. #PhillipIslandWTA pic.twitter.com/kG2gMwVtQS

Gadecká má jistě talent a hrála velmi slušně, ale Keninová by s tak nezkušenými soupeřkami neměla prohrávat. Nasazená jednička vedla o set a brejk, jenže náskok ztratila a v koncovce druhé sady musela likvidovat pět setbolů. To zvládla a vynutila si tie-break. Zkrácenou hru však vyhrála domácí outsiderka, která v rozhodujícím dějství odvrátila všech sedm brejkbolů a po dvou a půl hodinách slavila největší vítězství své kariéry.

18yo Australian WC Olivia Gadecki defeats No.4 Sofia Kenin 26 76 64 in the second round of the Phillip Island Trophy.



Quite the match from Gadecki, who struck 44 winners to 33 unforced errors. pic.twitter.com/Pn6l9ZHr7R