Keninová úspěšně vykročila za obhajobou titulu, Bartyová nadělila dva kanáry

Sofia Keninová loni naprosto senzačně ovládla úvodní grandslam sezony, ale od té doby nemá svou nejlepší formu. Přesto přidala triumf ještě v Lyonu a na konci sezony se dostala do finále antukového French Open.

Dvaadvacetiletou Američanku, která si na obou letošních turnajích zahrála čtvrtfinále, v těchto dnech čeká jeden z nejtěžších úkolů v tenise, obhájit grandslamový titul. Světová čtyřka začala očekávaným vítězstvím nad domácí divokou kartou Maddison Inglisovou, s až 133. hráčkou světa se však nečekaně trápila.

Keninová v úvodní sadě musela likvidovat manko brejku a ve druhém dějství sama o náskok přišla. V obou koncovkách ovšem byla silnější, po hodině a 26 minutách proměnila svůj druhý mečbol a zvítězila 7-5 6-4.

"Byla jsem dost nervózní, takže tam bylo dost emocí a i nějaké ty slzy. Navíc soupeřka hrála dobře, stáli za ní fanoušci, ale vyhrála jsem a to jediné se počítá," prohlásila Keninová.

V dalším kole bude mít obhájkyně titulu podstatně těžší soupeřku, a to bývalou světovou patnáctku Kaiu Kanepiovou. Estonská veteránka si na jedné z generálek v Melbourne zahrála finále, dnes zametla 6-3 6-1 s Anastasijí Sevastovovou a je známá tím, že si obzvláště na grandslamech často připisuje velmi cenné skalpy. S Keninovou navíc jediný dosavadní souboj vyhrála.

Úspěšný vstup do turnaje má za sebou i loňská finalistka Garbiñe Muguruzaová, která svou úvodní protivnici dorazila "kanárem". Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička přehrála 6-4 6-0 lucky losera Margaritu Gasparjanovou. V dalším kole se utká s kvalifikantkou Ljudmilou Samsonovovou.

Ashleigh Bartyová poprvé v zápase na grandslamovém turnaji neztratila ani game. Na domácí půdě 24letá Australanka deklasovala 6-0 6-0 Danku Koviničovou z Černé Hory, když předvedla celkem sedm čistých gamů a prohrála jen deset výměn.

Ve druhém kole vyzve světovou jedničku Bartyovou, která usiluje o to být první domácí vítězkou Australian Open od roku 1978, krajanka Darja Gavrilovová. Ta si v nočním utkání poradila se Španělkou Sarou Sorribesovou.

Belinda Bencicová zdolala 6-3 4-6 6-1 Lauren Davisovou a dočkala se svého prvního vítězství od konce loňského února. Světová dvanáctka, jež se vrací po problémech s rukou, bude v dalším zápase čelit Světlaně Kuzněcovové.

Viktoria Azarenková stejně jako předloni končí na Australian Open, kde získala oba své grandslamové tituly, hned v prvním kole. Nasazená dvanáctka byla viditelně zdravotně indisponovaná a s Jessicou Pegulaovou, která hrála velmi dobře, prohrála 5-7 4-6.

Azarenková si postěžovala, že její výkon poznamenala dvoutýdenní karanténa na hotelovém pokoji kvůli pozitivnímu testu na koronavirus cestujícího na palubě charterového letu do Austrálie. "Nebyla to nejlepší příprava. Vůbec nevím, jak se připravit po dvou týdnech pauzy. Nejvíc mi chyběl čerstvý vzduch," komentovala nezvyklou situaci, do níž se dostalo více než sedmdesát tenistů, včetně Strýcové, Siniakové, Krejčíkové a Macháče.

Úvodním kolem překvapivě neprošla ani Maria Sakkariová. Řecká jednička si přitom na třech posledních turnajích zahrála semifinále a na šesti posledních akcích vyhrála minimálně dva zápasy. Chybující nasazená dvacítka překvapivě nestačila 2-6 6-0 3-6 na Kristinu Mladenovicovou. Bývalá světové desítka Mladenovicová, jež přerušila sérii tří porážek, o svou premiéru ve třetím kole grandslamů od Wimbledonu 2018 zabojuje proti Nao Hibinové.

Sloane Stephensová na šestém z osmi turnajů od loňského restartu sezony nezvládla svůj úvodní zápas. Na Australian Open bývalá světová trojka podlehla 6-4 2-6 3-6 Kazašce Julii Putincevové.

O zápis do historie se díky vítězství dvakrát 7-5 nad Chloe Paquetovou z Francie postarala Majar Šarífová, která jako první egyptská tenistka dokázala vyhrát zápas na grandslamu. Šarífová už se na loňském French Open jako první Egypťanka kvalifikovala do hlavní soutěže některého z grandslamových turnajů.