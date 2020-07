Kerberová obnovila spolupráci s Beltzem, který ji dovedl ke grandslamům i na tenisový trůn

Angelique Kerberová se s Beltzem připravovala již od mládežnických kategorií zhruba deset let až do roku 2013 a potom znovu od roku 2015 včetně životní sezony 2016, v níž vyhrála Australian Open a US Open.



Úspěšnou spolupráci s Beltzem ukončila po nepříliš vydařené sezoně 2017. Do roku 2018 pak vstoupila pod vedením Belgičana Wima Fissetteho a sérií 14 výher, ve Wimbledonu získala třetí grandslamový titul.



Přesto ještě před Turnajem mistryň Fissettea propustila. Od té doby v roli kouče vystřídala krajany Rainera Schüttlera, Dirka Diera a Dietere Kindlmanna.



Před restartem přerušené sezony 2020 se dvaatřicetiletá Kerberová vrací k Beltzovi, který od posledního odchodu od své krajanky trénoval Donnu Vekičovou. Chorvatku během dvou a půl let dovedl z šesté do druhé desítky pořadí WTA, ale nedávno spolupráci ukončil údajně kvůli odlišným názorům na návrat na kurty po koronavirové přestávce.