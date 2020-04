Kokkinakis má za sebou mononukleózu, teď se snaží vrátit do formy

Často zraněný Thanasi Kokkinakis si prošel dalšími zdravotními potížemi. Čtyřiadvacetiletý australský talent se na začátku sezony musel vypořádat s mononukleózou a během momentální pauzy zaviněné koronavirem se pokusí vrátit zpět do formy, aby mohl po restartu sezony znovu konkurovat těm nejlepším.

Kokkinakis patří k největším mladým talentům momentální tenisové scény, jenže v posledních letech mu v kariérním růstu zabránily časté zdravotní problémy. Na začátku roku musel překonat mononukleózu.

"Řekli mi, že jsem během spánku přestal dýchat, měl jsem krk jak v ohni. Shodil jsem deset kilo, protože jsem nemohl jíst. Teď se snažím zůstat zdravý. Nebudu tlačit na pilu, postupně se chci vracet do formy," řekl Kokkinakis.

"Snažil jsem se na kurty vrátit na konci prosince, ale strašně rychle jsem byl na dně svých sil. Tehdy jsem ještě nevěděl, co se děje. Myslel jsem si, že jsem tak rychle vyčerpaný kvůli australským požárům a kouře z nich."

"V noci jsem měl horečku a potil jsem se tolik, že jsem si čtyřikrát až pětkrát měnil tričko. Připadalo mi, že v krku mám žiletky, tak jsem šel do nemocnice v Melbourne. Pak jsem se vrátil do Adelaide, jenže přišlo zhoršení. Nemohl jsem pít ani jíst, znovu jsem skončil v nemocnici. Teď už je mi líp."

V roce 2013 hrál Kokkinakis finále juniorky na domácím Australian Open. V Melbourne si však přivodil zranění zad a půl roku nehrál. Kvůli problémům s levým ramenem odehrál v sezoně 2016 jediný zápas, když se rozhodl Austrálii reprezentovat na olympijských hrách v Rio de Janeiru, po nichž utrpěl zranění prsního svalu.

Na kurty se vrátil v květnu 2017 a už po US Open sezonu ukončil. V roce 2018 po dlouhé době absolvoval kompletní sezonu, přestože si v květnu zranil koleno. V loňském roce už to bylo horší, od ledna do července odehrál jediný turnaj, celkem se dostal k jen 26 zápasům (bilance 20-6), převážně se vyskytoval na challengerech.

"Posledních pět let mi přišlo jako jedna velká pauza," řekl Australan, jehož žebříčkovým maximem je 69. místo z roku 2015. Znovu na sebe upozornil, když předloni v Miami vyřadil tehdejší světovou jedničku Rogera Federera.