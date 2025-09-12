Kolaps v nevhodný moment. Kopřiva prošustroval vedení 5:1 a vypadne z elitní stovky
Kopřiva – Llamas 3:6, 6:2, 5:7
Kopřiva nevstoupil do zápasu s Llamasem dobře. Proti agresivně hrajícímu soupeři přišel ve třetí hře jako první o servis, trápit ho to ale dlouho nemuselo. Mladý Španěl, kterému v žebříčku patří 284. příčka, brejk potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno – 2:2.
Český reprezentant se i nadále snažil o agresivní hru s občasnými výpady na síť, výborně se pohybující soupeř však oplácel favorizovanému protivníkovi stejnou mincí, především se ale dopouštěl menšího počtu nevynucených chyb.
Kopřiva za stavu 3:3 podruhé přišel o podání a ztrátu již nedohnal. Výborně hrající Španěl si Čechův servis přivlastnil i v deváté hře a první set získal za 46 minut hry 6:3. Jednalo se o vůbec první prohraný Kopřivův set na turnaji.
Od stavu 2:2 ve druhém setu začal Kopřiva diktovat tempo utkání. Výrazně zpřesnil hru, svého soupeře častoval kraťasy i změnou tempa hry a na Llamase to platilo.
Španěl si dvakrát za sebou nedokázal podržet servis, sám naopak na returnu neuspěl ani jednou a sadu ztratil jasně 2:6. I pro něj se jednalo o vůbec první prohraný set na turnaji.
Kopřiva vstoupil výborně i do závěrečné sady, když prolomil hned úvodní Španělův servis, což vzápětí potvrdil a šel do vedení 2:0. Llamas se začal postupem času trápit na podání, na výrazně pestřejší hru českého soupeře nedokázal najít adekvátní odpověď. Rodák z Bílovce se dostal až do vedení 4:0, později 5:1 a zdálo se, že je o vítězi zápasu rozhodnuto.
O šest let mladší Španěl se však dokázal neuvěřitelně vrátit do zápasu. Výrazně zpřesnil hru od základní čáry, počkal si na nevynucené chyby soupeře a pěti gamy v řadě naprosto otočil průběh třetí sady.
Rozhozený Kopřiva, který měl za stavu 5:4 i jednu mečbolovou příležitost, už nedokázal set dovést ani do tie-breaku, sadu prohrál 5:7 a rozloučí se tak s postavením mezi nejlepší stovkou hráčů světa. V live žebříčku mu prozatím patří 101. pozice.
Llamas se v boji o semifinále utká s Argentincem Facundem Díazem Acostou.
Kopřiva o duelu se Sinnerem: Na kurtu jsem se cítil strašně malý
Výsledky challengeru ve Štětíně
