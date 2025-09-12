Kolaps v nevhodný moment. Kopřiva prošustroval vedení 5:1 a vypadne z elitní stovky

DNES, 20:28
Aktuality 19
CHALLENGER ŠTĚTÍN - Tahle porážka bude bolet. A pořádně. Vít Kopřiva (28) nezvládl čtvrtfinálový duel v polském Štětíně, když podlehl španělskému soupeři Pablu Llamasovi po setech 3:6, 6:2 a 5:7. Český tenista přitom vedl v rozhodující sadě již 5:1, vypracoval si i mečbol, nakonec mu to však nestačilo. Rodák z Bílovce tak po pátečním nezdaru vypadne z elitní stovky žebříčku.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Llamas Ruiz Pablo
Vít Kopřiva si semifinále na challengeru ve Štětíně nezahraje (@ ČTK / imago sportfotodienst / KRZYSZTOF CICHOMSKI)

Kopřiva – Llamas 3:6, 6:2, 5:7

Kopřiva nevstoupil do zápasu s Llamasem dobře. Proti agresivně hrajícímu soupeři přišel ve třetí hře jako první o servis, trápit ho to ale dlouho nemuselo. Mladý Španěl, kterému v žebříčku patří 284. příčka, brejk potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno – 2:2.

Český reprezentant se i nadále snažil o agresivní hru s občasnými výpady na síť, výborně se pohybující soupeř však oplácel favorizovanému protivníkovi stejnou mincí, především se ale dopouštěl menšího počtu nevynucených chyb.

Kopřiva za stavu 3:3 podruhé přišel o podání a ztrátu již nedohnal. Výborně hrající Španěl si Čechův servis přivlastnil i v deváté hře a první set získal za 46 minut hry 6:3. Jednalo se o vůbec první prohraný Kopřivův set na turnaji.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Od stavu 2:2 ve druhém setu začal Kopřiva diktovat tempo utkání. Výrazně zpřesnil hru, svého soupeře častoval kraťasy i změnou tempa hry a na Llamase to platilo.

Španěl si dvakrát za sebou nedokázal podržet servis, sám naopak na returnu neuspěl ani jednou a sadu ztratil jasně 2:6. I pro něj se jednalo o vůbec první prohraný set na turnaji.

Kopřiva vstoupil výborně i do závěrečné sady, když prolomil hned úvodní Španělův servis, což vzápětí potvrdil a šel do vedení 2:0. Llamas se začal postupem času trápit na podání, na výrazně pestřejší hru českého soupeře nedokázal najít adekvátní odpověď. Rodák z Bílovce se dostal až do vedení 4:0, později 5:1 a zdálo se, že je o vítězi zápasu rozhodnuto.

O šest let mladší Španěl se však dokázal neuvěřitelně vrátit do zápasu. Výrazně zpřesnil hru od základní čáry, počkal si na nevynucené chyby soupeře a pěti gamy v řadě naprosto otočil průběh třetí sady.

Rozhozený Kopřiva, který měl za stavu 5:4 i jednu mečbolovou příležitost, už nedokázal set dovést ani do tie-breaku, sadu prohrál 5:7 a rozloučí se tak s postavením mezi nejlepší stovkou hráčů světa. V live žebříčku mu prozatím patří 101. pozice.

Llamas se v boji o semifinále utká s Argentincem Facundem Díazem Acostou.

Kopřiva o duelu se Sinnerem: Na kurtu jsem se cítil strašně malý

Výsledky challengeru ve Štětíně

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

19
Blondie
12.09.2025 21:22
Ty labilní žen.... wait

Nah, škoda, doufala jsem, že si stovku udrží déle.
Ale já věřím, že se brzy vrátí!!!!
Go, Vítku!
Kandinsky1
12.09.2025 21:49
Tranzice na kurtu.
subaru
12.09.2025 21:15
Prostě na stovku nemá a nebude mít.
com
12.09.2025 21:03
je to kopyto smile
Trojchyba_Mat
12.09.2025 20:59
Nečekal jsem, že se někdy dočkám v titulku slova "prošustrovat"
tommr
12.09.2025 21:12
a proč to nepoužít? V daný situaci je to naprosto výstižný ...
Trojchyba_Mat
12.09.2025 21:14
Jo, já s tím nemám problém Jen mě to pobavilo. Pro příště bych už ale poprosil to "vykuchání soupeře"
pantera1
12.09.2025 21:15
Vítek nám teda radost nedělá. Jsem myslela, že se mu v té první stovce líbí .
Trojchyba_Mat
12.09.2025 21:23
Stane se... Když se mu podaří challengery v Bad Waltersdorfu a Lisabonu, tak je zase zpátky Tyhle sinusoidy formy jsou prostě běžné. Zas tak velkou vědu bych z toho nedělal. Však on se zase zvedne Plus má jistou kvalifikaci tisícovky v Šanghaji, třeba tam chytne neuvěřitelnou formu, udělá třetí kolo a zase bude veseleji
Kandinsky1
12.09.2025 21:26
No, na sinusoidu ta jeho mizerie trvá už dost dlouho.
Dobry-den
12.09.2025 21:30
Vítek kvalifikaci v Šanghaji nemá vůbec přihlášenou. Pouze figuruje jako náhradník do hlavní soutěže, ale tam je bez šance se vejít, čili cestu tam vůbec neplánuje...
Trojchyba_Mat
12.09.2025 21:34
On už je entry list venku? Tak to se omlouvám za mystifikaci
Trojchyba_Mat
12.09.2025 21:36
Máš pravdu, tak to je škoda... I když to asi chápu
Dobry-den
12.09.2025 21:40
Co by tam taky pohledával.

Jen ať hraje až do konce roku challengery, třeba se mu to někde zase sejde...

Ale hlavně už žádné další kolapsy.
Kandinsky1
12.09.2025 21:28
Napadají mě i výstižnější termíny.
Dobry-den
12.09.2025 20:39
Dobře mu tak. Tohle je opravdu nehorázný trapas. Litovat ho nebudu. Takhle se nedokáže složit ani Šalková. smile smile
anton77
12.09.2025 20:42
Je to spíš přesně jako Šalková.
Dobry-den
12.09.2025 20:44
Ta by prohrála až v TB (viz včera).
pzag777
12.09.2025 21:07
