Kopřiva o duelu se Sinnerem: Na kurtu jsem se cítil strašně malý
"Ani nevím, kam to zařadit, jestli je to top 1, nebo top 2. Je to asi na podobné úrovni. Zahrál jsem si s Djokovičem na centrálním dvorci ve Wimbledonu a tady se světovou jedničkou. Mám aspoň další odkliknutou kolonku v tenisovém životopise. Se světovou jedničkou jsem ještě nehrál a bylo skvělé si proti Jannikovi zahrát. Z tohoto pohledu to řadím hodně vysoko," řekl Kopřiva.
Když minulý týden viděl rozlosování, ze začátku nadšený nebyl. Později ale názor přehodnotil. "Ne, že bych z toho byl špatný, ale takový los jsem nechtěl. Člověk ví, že ty šance jsou na minimu. Snažil jsem se na to ale připravit a jít na kurt s nejlepším vědomím. Postupem času jsem si říkal, že mám to štěstí zahrát si na centrálním kurtu a největším stadionu na světě," uvedl Kopřiva.
Před vstupem na hlavní kurt Arthura Ashe absolvoval také, oproti jiným zápasům a turnajům, netradiční rozhovor. "To bylo hodně americké. Já na tohle úplně nejsem. Sleduju i ostatní zápasy a už tak je mi nepříjemné, když třeba v hokeji dělají rozhovory mezi třetinami nebo na střídačce. Je to zvláštní, ale prostě jsem tam něco řekl. A když to tak chtějí, ať si to dělají," podotkl 89. hráč světa.
Duel se Sinnerem bral jako velkou zkušenost a zážitek, který si bude pamatovat do konce života. Přirovnal ho i k loňskému duelu s Djokovičem. "Jde vidět, že úroveň těchto hráčů je fakt neuvěřitelná. Novak už třeba letos není takový jako dřív, ale když jsem s ním hrál loni na Wimbledonu, došel pak do finále. Řekl bych, že to bylo na podobné úrovni jako Jannik. Na kurtu jsem se najednou cítil strašně malý, šance nepřicházely. A tím, že si úplně nepomáhám servisem, je to pro mě ještě těžší," líčil Kopřiva.
Sinner, který usiluje o pátý grandslamový titul, je podle hráče z Fulneku komplexním tenistou. Těžko se na něj hledá protizbraň. "Zjednodušeně řečeno, čím rychlejší balon zahraju, tím rychleji se vrátí zpět. Má skvělou reakci, hraje blízko u lajny a trefuje balony čistě. Nehraje nic speciálního, že by na vás vymýšlel nějaký speciální vzorec, ale buduje tu výměnu postupně, kdy si vás připravuje. Tím je strašně nebezpečný. Má všechny aspekty hry, proč je nejlepší na světě a proč soupeřům nedává čuchnout," řekl Kopřiva.
Kopřiva schytal očekávaný debakl. Sinner mu nic nedovolil a za hodinu a půl ho zničil
Přestože skončil při páté účasti v hlavní soutěži grandslamu počtvrté v úvodním kole, chce si z zápasu vzít to pozitivní. "Je to samozřejmě náročné. Snažím se ale vnímat pozitiva v tom, že člověk musí snít a bojovat, aby si třeba proti němu zase zahrál na tak velkém kurtu. A třeba mu ho ten los přisoudí jinde než v prvním kole. Tohle je pozitivní věc, proč bojovat, makat a dál snít," prohlásil Kopřiva.
