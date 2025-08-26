Kopřiva schytal očekávaný debakl. Sinner mu nic nedovolil a za hodinu a půl ho zničil

US OPEN - Vít Kopřiva (28) se o překvapení v prvním kole probíhajícího US Open nepostaral a dle očekávání schytal výprask od světové jedničky a úřadujícího šampiona Jannika Sinnera (24). Český outsider tahal celý zápas za kratší konec a s italskou hvězdou prohrál za zhruba hodinu a půl jednoznačně 1:6, 1:6, 2:6.
Vít Kopřiva v úvodním kole US Open proti největšímu favoritovi nepřekvapil (© SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sinner – Kopřiva 6:1, 6:1, 6:2

Kopřiva vyfasoval do prvního kola US Open jednoho z nejtěžších možných soupeřů a dalo se očekávat, že svůj debut v hlavní soutěži tohoto turnaje zakončí ihned v prvním kole a po velmi jednoznačné porážce. Na centrálním dvorci Arthura Ashe totiž vyzval světovou jedničku, úřadujícího šampiona a největšího favorita Sinnera.

Český tenista není zvyklý na zápasy proti takovým hvězdám ani na takto obrovských kurtech a nervozita byla znát. Sinner na letošních grandslamech zničil už několik outsiderů, výprask nadělil třeba i Jiřímu Lehečkovi nedávno na French Open a slitování neměl ani s Kopřivou.

Rodák z Bílovce málo trefoval první servis (47 %) a odvrátil jen tři z 10 brejkbolových hrozeb na vlastním podání. Sinner žádné výraznější komplikace v utkání nepřipustil a pohodový postup slavil za zhruba hodinu a půl. Zatímco v úvodním setu byl Kopřiva dva míčky od potupného kanára, v těch následujících dvou získal game celkem rychle. Závěr zápasu mohl ještě mírně zdramatizovat, ale své jediné dva brejkboly za stavu 2:4 neproměnil.

Kopřiva po letech úsilí debutoval na jaře v elitní stovce žebříčku a ve většině případů už nemusí na těch největších turnajích do kvalifikačních bojů. Tohoto luxusu ale moc nevyužívá. Na French Open se sice poprvé v kariéře podíval do druhého kola na grandslamech, nicméně i z dalších podniků odjížděl maximálně s jednou výhrou.

Na US Open se Kopřivovi nikdy nedařilo. Také všechny tři předchozí starty uzavřel hned po prvním zápase, a to v kvalifikacích ročníků 2021 a 2023-24. Tam měl podstatně slabší soupeře a vždy získal jen šest gamů.

Čeští muži si tak na US Open vedou dle očekávání. Zatímco Kopřiva nepřekvapil, roli favorita splnili v prvním kole Jakub Menšík, Jiří Lehečka i Tomáš Macháč.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner v nedávném finále na Masters v Cincinnati kvůli nemoci skrečoval souboj s rivalem Carlosem Alcarazem a přišel o neskutečnou sérii 26 vítězství na betonech, na kterých naposledy prohrál dohraný duel loni v říjnu v Pekingu právě se Španělem.

V tuto chvíli je úřadujícím šampionem tří grandslamů a mohl na US Open útočit na kalendářní Grand Slam, kdyby ve finálové bitvě s Alcarazem na French Open proměnil mečboly. Dalším protivníkem obhájce titulu bude Alexei Popyrin.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
26.08.2025 21:44
Mizerný Jankův výkon... W/UE -3
a jen o pouhých 5 winnerů víc než Vítek. Vítek se nemá za co stydět, to Janek...
paddy
26.08.2025 21:38
oba rodáci z Bílovce schytali debakl smile smile smile

co jsou to tam lidi? smile
Dobry-den
26.08.2025 21:31
Gratulka, Vítek uhrál o gem víc než Jirka na RG. smile
JLi
26.08.2025 21:29
Ondra se nemaže!
The_Punisher
26.08.2025 21:41
Ten titulek je příhodný, a Víťa s ním bude urcite souhlasit, ale je i takový vtipný
NOLE_unvaccinated_GOAT
26.08.2025 21:11
To je smutné, že mu Sinner za hodinu a půl nic nedovolil. To znamená, že mu nedovolil se ani jít vyčůrat, ani vykakat, ani dát si zmrzlinu, ani se dívat na televizi, ani si zahrát hru na mobilu, ani jít se zeptat k sousedům, jestli sousedovic Pepík má čas si jít hrát! To je ale strašný tyran ten Sinner! Není to týrání? Není to na zavolání sociálce?
HankMoody
26.08.2025 21:05
To zase bude keců za ten titulek
jih
26.08.2025 21:14
Zaslouženě...jaký titulek, takové kecy.
