Kopřiva schytal očekávaný debakl. Sinner mu nic nedovolil a za hodinu a půl ho zničil
Sinner – Kopřiva 6:1, 6:1, 6:2
Kopřiva vyfasoval do prvního kola US Open jednoho z nejtěžších možných soupeřů a dalo se očekávat, že svůj debut v hlavní soutěži tohoto turnaje zakončí ihned v prvním kole a po velmi jednoznačné porážce. Na centrálním dvorci Arthura Ashe totiž vyzval světovou jedničku, úřadujícího šampiona a největšího favorita Sinnera.
Český tenista není zvyklý na zápasy proti takovým hvězdám ani na takto obrovských kurtech a nervozita byla znát. Sinner na letošních grandslamech zničil už několik outsiderů, výprask nadělil třeba i Jiřímu Lehečkovi nedávno na French Open a slitování neměl ani s Kopřivou.
Rodák z Bílovce málo trefoval první servis (47 %) a odvrátil jen tři z 10 brejkbolových hrozeb na vlastním podání. Sinner žádné výraznější komplikace v utkání nepřipustil a pohodový postup slavil za zhruba hodinu a půl. Zatímco v úvodním setu byl Kopřiva dva míčky od potupného kanára, v těch následujících dvou získal game celkem rychle. Závěr zápasu mohl ještě mírně zdramatizovat, ale své jediné dva brejkboly za stavu 2:4 neproměnil.
Kopřiva po letech úsilí debutoval na jaře v elitní stovce žebříčku a ve většině případů už nemusí na těch největších turnajích do kvalifikačních bojů. Tohoto luxusu ale moc nevyužívá. Na French Open se sice poprvé v kariéře podíval do druhého kola na grandslamech, nicméně i z dalších podniků odjížděl maximálně s jednou výhrou.
Na US Open se Kopřivovi nikdy nedařilo. Také všechny tři předchozí starty uzavřel hned po prvním zápase, a to v kvalifikacích ročníků 2021 a 2023-24. Tam měl podstatně slabší soupeře a vždy získal jen šest gamů.
Čeští muži si tak na US Open vedou dle očekávání. Zatímco Kopřiva nepřekvapil, roli favorita splnili v prvním kole Jakub Menšík, Jiří Lehečka i Tomáš Macháč.
Sinner v nedávném finále na Masters v Cincinnati kvůli nemoci skrečoval souboj s rivalem Carlosem Alcarazem a přišel o neskutečnou sérii 26 vítězství na betonech, na kterých naposledy prohrál dohraný duel loni v říjnu v Pekingu právě se Španělem.
V tuto chvíli je úřadujícím šampionem tří grandslamů a mohl na US Open útočit na kalendářní Grand Slam, kdyby ve finálové bitvě s Alcarazem na French Open proměnil mečboly. Dalším protivníkem obhájce titulu bude Alexei Popyrin.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
