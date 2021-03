Kolář letos poprvé neprohrál set, v Bielle začal výhrou nad Němcem Madenem

Zdeněk Kolář si v únoru na challengerech v jihoafrickém Potchefstroomu zahrál dvě finále ve čtyřhře a jedno z nich proměnil v jubilejní 10. deblový titul. Ve dvou zápasech ve dvouhře však neuhrál ani set a letošní bilanci si zhoršil už na 1-6.



Teprve druhou letošní výhru a první ve dvou setech zaznamenal dnes v hale v italské Bielle. 24letý Čech si poradil s o sedm let starším Němcem Yannickem Madenem, hráče druhé světové stovky porazil 6-2 7-6.



Kolář přitom začal oba sety prohraným servisem. První sadu získal snadno, o tu druhou musel bojovat téměř hodinu a čtvrt. Vývoj otočil ze stavu 3-5, v tie-breaku zvítězil 7-4.



Od loňského 4. září Kolář odehrál 20 zápasů s mizernou bilancí 4-16. Ukončit půl roku dlouhé čekání na dvě výhry po sobě se 239. hráč světa pokusí proti šestému nasazenému Juriji Rodionovovi, s o tři roky mladším Rakušanem se střetne poprvé.



Kolář si na severu Itálie zahraje také čtyřhru po boku Slováka Martina Kližana.



Do hlavní soutěže se dnes v Bielle kvalifikoval Jonáš Forejtek. Poté, co včera smetl 6-1 6-2 domácího Marca Miceliho a přerušil sérii tří třísetových porážek, si dnes poradil 6-1 6-4 s nejvýše nasazeným Němcem Julianem Lenzem.



O první letošní výhru v hlavní soutěži challengeru bude Forejtek, který ve středu oslaví 20. narozeniny, hrát proti bývalému 64. hráči světa Tobiasi Kamkemu z Německa.



Nejvýše nasazenými turnaje s dotací 44.820 eur jsou Australan James Duckworth a domácí veterán Andreas Seppi.

• CHALLENGER BIELLA 4 •

Itálie, tv. povrch / hala, 44.820 eur

pondělní výsledky (08. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Kolář (ČR) - Maden (Něm.) 6-2 7-6(4) • Kvalifikace - 2. kolo • Forejtek (5-ČR) - Lenz (1-Něm.) 6-4 6-1