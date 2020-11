Kolář prohrál již počtvrté v řadě, v Portugalsku nestačil na nasazeného Laaksonena

Zdeněk Kolář měl po koronavirové pauze velmi slušnou formu, když na domácích challengerech uhrál jedno čtvrtfinále a dvě osmifinále a vypadalo to, že by se konečně mohl prokousat do Top 200 žebříčku ATP.

Jenže 24letému Čechovi se od čtvrtfinále v Ostravě vůbec nedaří a od začátku září si připsal pouhá dvě vítězství. Již čtvrtou porážku bez vyhraného setu v řadě a celkově desátou z posledních 12 zápasů zaznamenal dnes na antukovém challengeru v portugalské Maie, kde v prvním kole nestačil 4-6 3-6 na nasazenou čtyřku Henriho Laaksonena.

Kolář svému švýcarskému protivníkovi nabídl celkem devět šancí na brejk a odpověď našel jen na pět z nich, sám naopak proměnil jen jeden ze čtyř brejkbolů. S aktuálně 135. hráčem světa Laaksonenem prohrál za necelou hodinu a půl.

O postup dnes bude bojovat ještě Michael Vrbenský, který bez ztráty setu prošel dvoukolovou kvalifikací. Jeho soupeřem bude nasazený Ital Paolo Lorenzi.

V tomto týdnu se hrají poslední dva challengery letošní sezony. Kromě v Maie se bojuje také v brazilském Campinasu, kde startuje Vít Kopřiva.