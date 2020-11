Kopřiva začal vítězně i v Brazílii. V Campinasu postoupil přes Gabašviliho

Vít Kopřiva ukončuje sezonu startem na třech antukových challengerech v Jižní Americe. Po druhém kolu v ekvádorském Guayaquilu a čtvrtfinále v peruánské Limě vstoupil vítězně i do turnaje v brazilském Campinasu.



Třiadvacetiletý Čech si ve svém prvním zápase v roli hráče Top 300 poradil s bývalým 43. mužem světového žebříčku Tejmurazem Gabašvilim. Nad o dvanáct let starším Rusem vedl po téměř dvouhodinovém boji 7-5 a 5-3 a po celkově čtvrtém brejku měl podávat na vítězství, soupeř ale vzdal.



O třetí čtvrtfinále z posledních čtyř akcí a celkově páté challengerové čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum, si Kopřiva zahraje s nejvýše nasazeným Španělem Robertem Carballésem, nebo jeho krajanem Robertem Ortegou.



Thiago Seyboth sice v březnu na antuce v chilském Santiagu nečekaně získal první titul na okruhu ATP a v září si zahrál finále na challengeru v Aix en Provence, ale na ostatních třinácti turnajích zaznamenal jedinou výhru.



Dnes na domácím antukovém challengeru v Campinasu, kde byl nasazenou dvojkou, 20letý Brazilec prohrál jednoznačně 1-6 3-6 s Chilanem Alejandrem Tabilem a utrpěl sedmou porážku v řadě.



V tomto týdnu se hrají poslední dva challengery letošní sezony. Kromě Campinasu se bojuje také v portugalské Maie, kde dnes v prvním kole neuspěli oba čeští zástupci Zdeněk Kolář a Michael Vrbenský.





• CHALLENGER CAMPINAS •

Brazílie, antuka, 52.080 dolarů

pondělní výsledky (30. 11. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kopřiva (ČR) - Gabašvili (Rus.) 7-5 5-3 / skreč G. Tabilo (Chile) - Seyboth (2-Braz.) 6-1 6-3