Kolář s Lehečkou vyhráli i druhý společný turnaj. Deblový titul získal také Jebavý

Zdeněk Kolář a Jiří Lehečka vyhráli i druhý společný turnaj ve čtyřhře. Po Poznani, kde zvítězily v červenci na antuce, tento týden dobyly halu v italském Bergamu po finálové výhře 6-4 6-4 nad nejvýše nasazenou britsko-finskou dvojicí Lloyd Glasspool a Henri Helliövaara.



25letý Kolář získal z challengerů celkově 13. deblový titul, z toho čtvrtý v této sezoně. V Bergamu triumfoval třetí tok po sobě - loni se radoval po boku Itala Juliana Ocleppy a předloni s Litevcem Laurinasem Grigelisem.



19letý Lehečka vyhrál čtyřhru na challengerech potřetí, poprvé se radoval letos v červenci na antuce v Miláně společně s krajanem Vítem Kopřivou.



Oba Češi v Bergamu hráli také dvouhru. Kolář skončil ve čtvrtfinále na raketě nejvýše nasazeného Slováka Alexe Molčana, Lehečku ve druhém kole vyřadil Bosňan Damir Džumhur.



Příští týden startují v Bratislavě, kde budou chtít udržet společnou neporazitelnost a dosáhnout dobrého výsledku i ve dvouhře. Koláře v prvním kole čeká Ital Stefano Travaglia, Lehečka bude čelit zkušenému Ukrajinci Sergeji Stachovskému. Ve čtyřhře začnou proti slovensko-ukrajinské dvojici Filip Horanský a Sergej Stachovskij.



Čeští tenisté ladí formu před daviscupový finálovým turnajem Davis Cupu. Společně s Kolářem a Lehečkou jsou v nominaci Jiří Veselý, Tomáš Macháč a Lukáš Rosol. Macháč v Eckentalu vypadl v semifinále dvouhry s Američanem Maximem Cressym ve třech setech, Veselý na stejného soupeře nestačil o kolo dříve.



Češi budou při své premiéře v novém systému týmové soutěže hrát skupinu C v Innsbrucku od 25. listopadu s Francií a Velkou Británií.







Titul ve čtyřhře včera slavil také deblový specialista Roman Jebavý na halovém challengeru Eckentalu. 31letý Čech v Německu uspěl na první společné akci s Britem Jonnym O'Marou, ve finále nejvýše nasazený pár porazil 6-4 7-5 duo Ruben Bemelmans a Daniel Masur a soutěží prošel bez ztráty jediného setu.



31letý Jebavý získal z challengerů třetí letošní a celkově 14. deblový titul. Ve sbírce má také čtyři trofeje z podniků ATP.

Pumped to get the win here at Eckental challenger! Great week with 4 good wins. All in prep for @BattleofTheBrit #keto pic.twitter.com/K4cIY3stdi