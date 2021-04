Kolář v Portugalsku porazil i domácího Eliase a slaví první challengerový titul!

Zdeněk Kolář nedorazil do portugalského Oeirasu ve vůbec dobré formě. Za posledních sedm měsíců odehrál 18 turnajů, na žádném z nich nevyhrál víc jak jeden zápas a dvanáctkrát skončil hned po svém úvodním vystoupení.



Černou sérii málem prodloužil i tento týden na antuce v Oeires, v prvním kole však přežil mečbol proti domácímu Nunu Borgeseovi a od té doby dominoval. V následujících sedmi setech ztratil jen třináct gamů, přerušil sérii šesti semifinálových porážek a podruhé v kariéře postoupil do finále challengeru.



A v něm dnes 24letý rodák z Bystřice nad Pernštejnem vybojoval premiérový triumf, když si poradil s o šest let starší domácí nadějí Gastaem Eliase. Bývalého 57. hráče světa porazil 6-4 7-5, přestože v prvním setu ztratil vedení 3-0 a ve druhém musel dotahovat manko brejku.







Kolář si finále challengeru zahrál teprve podruhé v kariéře. To první už před pěti lety na domácí antuce v Ostravě prohrál. Dnes Eliasovi oplatil dva roky starou porážku z challengeru v polských Sopotech.



Díky triumfu Kolář zakulatí své konto ve světovém žebříčku na 300 bodů a posune se na 223. místo. Jeho maximem je 208. pozice, na kterou bude ztrácet 31 bodů.



Nyní se Kolář přesune na další antukový challenger do chorvatského Splitu, kde se v prvním kole utká s jedním z kvalifikantů. Ve druhém kole by pak mohl narazit na Australana Thanasiho Kokkinakise, kterého v úvodu vyzve Slovák Filip Horanský.

• CHALLENGER OEIRAS •

Portugalsko, antuka, 31.440 eur

nedělní výsledky (04. 04. 2021) • Dvouhra - finále • Kolář (8-ČR) - Elias (Portug.) 6-4 7-5