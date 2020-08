Kolodziejová je v Praze ve 3. kole, jednička Niculescuová vypadla

Miriam Kolodziejová je jednou ze dvou domácích tenistek, které na podniku WTA 125k v Praze prošly prvním kolem a dnes 23letá Češka přešla i přes druhou soupeřku.



Po Turkyni Eraydinové si dnes poradila s hráčkou druhé světové stovky Juki Naitovou. Japonskou soupeřku po výkonu jako na houpačce porazila 6-0 3-6 6-3.



"Do zápasu jsem vstoupila dobře, což jsem ani nečekala. Soupeřka mi na začátku pomáhala chybami. Ten set jsem zvládla každopádně hodně dobře. Ve druhém to byla moje chyba, polevila jsem v hlavě. Prohrála jsem servis a už se to se mnou vezlo," komentovala Kolodziejová, kterou soupeřka trápila častými kraťasy.



"Čekala jsem to. Už jsme spolu hráli v Klosters. Ona je šikovná a umí to. Navíc to zahrála vždy, když jsem to nečekala. V tom byla její síla," dodala česká tenistka, která si o postup do osmifinále zahraje s třicátou nasazenou Mexičankou Renatou Zarazuaovou.



Až v úterý čeká druhé kolo na 15letou Lucii Havlíčkovou, jež se utká s Japonkou Kjoko Okamurovou, jež si v dnešní dohrávce poradila ve třech setech s nasazenou Polkou Magdalenou Frechovou.



Turnaj dnes přišel už ve druhém kole o nasazenou jedničku. Rumunka Monica Niculescuová nestačila na 318. hráčku světu Andreu Lazarovou ze Španělska, které podlehla 4-6 4-6.



Praha dostala po koronavirové pauze důvěru uspořádat turnaj kategorie WTA 125k se speciální dotací 3.125.000 dolarů, kterou hradí Americká tenisová asociace (USTA). Akce pro 128 hráček, jež se koná ve Stromovce a první dny také na Štvanici, je totiž náhradou za zrušenou kvalifikaci US Open.



Už za pouhou účast v prvním kole hráčky obdržely tučnou finanční injekci ve výši 11.000 dolarů (240.000 korun).

• WTA 125k PRAHA - STROMOVKA/ŠTVANICE •

Česko, antuka, 3.125.000 dolarů

pondělní výsledky (31. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Kolodziejová (ČR) - Naitová (Jap.) 6-0 3-6 6-3