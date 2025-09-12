Kometa Tjenová opět září a je poprvé ve finále. Indonésanka pokračuje ve fantastické sezoně
Tjenová – Jonesová 7:6, 6:3
Ještě docela nedávno nevěděla, zda má vůbec profesionální tenis zkusit. Po studiu na univerzitě se ale přece jen rozhodla dát tomu šanci a rozhodně udělala dobře. Tjenová totiž prožívá naprosto fantastické období.
Od začátku loňské sezony posbírala 13 titulů na okruhu ITF, letos má bilanci 63:11 a jediná výhra ji dělí od premiérového triumfu na nejvyšším okruhu a zároveň debutu v TOP 100 žebříčku, přičemž do letošního tenisového roku vstupovala coby 411. hráčka světa.
Svůj talent a potenciál ukazuje také v tomto týdnu. V Sao Paulu jasně přehrála Léolii Jeanjeanovou, Martinu Okálovou i filipínskou hvězdičku Alexandru Ealaovou a set nepovolila ani Jonesové. S Britkou měla nejvíc práce, ale i tak byla lepší hráčkou na kurtu. V utkání odvrátila pět ze šesti brejkbolů, nastřílela osm es a tie-break získala poměrem 7:0.
Tjenová účinkuje na nejvyšší tour teprve podruhé v kariéře. Aktuálně 130. hráčka světa si debut odbyla na nedávném US Open, kde prošla kvalifikací a na úvod hlavní soutěže zaskočila favorizovanou Veroniku Kuděrmetovovou.
V nedělním finále bude reprezentantka Indonésie čelit Renatě Zarazúaové, nebo Tiantsoe Sarah Rakotomangaové Rajaonahové. Rovněž její soupeřka bude usilovat o první titul na okruhu WTA.
