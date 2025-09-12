Kometa Tjenová opět září a je poprvé ve finále. Indonésanka pokračuje ve fantastické sezoně

WTA SAO PAULO - Janice Tjenová (23) prožívá letos průlomovou a zatím jasně nejlepší sezonu kariéry. Reprezentantka Indonésie porazila v semifinále v brazilském Sao Paulu 7:6, 6:3 nasazenou Francescu Jonesovou (24) a zajistila si své premiérové finále na nejvyšším okruhu. V neděli tak dostane šanci zabojovat o svůj největší titul a zároveň debut v TOP 100 světového pořadí.
Janice Tjenová je poprvé ve finále na hlavní tour (© Leco Viana, Leco Viana / Zuma Press / Profimedia)

Tjenová – Jonesová 7:6, 6:3

Ještě docela nedávno nevěděla, zda má vůbec profesionální tenis zkusit. Po studiu na univerzitě se ale přece jen rozhodla dát tomu šanci a rozhodně udělala dobře. Tjenová totiž prožívá naprosto fantastické období.

Od začátku loňské sezony posbírala 13 titulů na okruhu ITF, letos má bilanci 63:11 a jediná výhra ji dělí od premiérového triumfu na nejvyšším okruhu a zároveň debutu v TOP 100 žebříčku, přičemž do letošního tenisového roku vstupovala coby 411. hráčka světa.

Svůj talent a potenciál ukazuje také v tomto týdnu. V Sao Paulu jasně přehrála Léolii Jeanjeanovou, Martinu Okálovou i filipínskou hvězdičku Alexandru Ealaovou a set nepovolila ani Jonesové. S Britkou měla nejvíc práce, ale i tak byla lepší hráčkou na kurtu. V utkání odvrátila pět ze šesti brejkbolů, nastřílela osm es a tie-break získala poměrem 7:0.

Tjenová účinkuje na nejvyšší tour teprve podruhé v kariéře. Aktuálně 130. hráčka světa si debut odbyla na nedávném US Open, kde prošla kvalifikací a na úvod hlavní soutěže zaskočila favorizovanou Veroniku Kuděrmetovovou.

V nedělním finále bude reprezentantka Indonésie čelit Renatě Zarazúaové, nebo Tiantsoe Sarah Rakotomangaové Rajaonahové. Rovněž její soupeřka bude usilovat o první titul na okruhu WTA.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
